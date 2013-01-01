حجتالاسلام عبدالرضا رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه نیانبان مخصوص مراسم لهو ولعب میباشد لذا پخش چنین موسیقی آن هم از شبکه سراسری "شما" تٱسفبار است زیرا گوش دادن به اینگونه موسیقیها حرام است و فرقی هم ندارد که داخل ماه محرم و صفر یا ماههای دیگر باشد.
نماینده سابق ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر خاطرنشان کرد: متاسفانه تنها چیزی که گوش شنوا نبوده درباره فریادی است که علمای بوشهر زدند و بارها در برنامههای معارفی صدا و سیما بنده به عنوان کارشناس دینی این مطلب را بازگو کردهام که نیانبان را به عنوان نماد مردم بوشهر معرفی نکنید زیرا مردم استان بوشهر، مردمی ولایتمدار، دیندار و عاشق اباعبداللهالحسین (ع) هستند.
وی افزود: این فرهنگ بین مردم استان جا افتاده که به احترام امام حسین (ع) حتی مقدسترین مراسمات که مراسم ازدواج است، هم تعطیل میشود و تالارهای عقد و عروسی هم تعطیل میشوند، حال با توجه به این فرهنگ غنی مردم آیا درست است که نماد مردم این استان را موسیقیهایی به مانند نیانبان معرفی کنیم.
نماینده ولی فقیه در سپاه هرمزگان در خصوص اتفاق اخیر در شبکه سراسری "شما" گفت: قطعا این یک کار ناپسندی است که در نزدیکی اربعین حسینی اینگونه موسیقیها را پخش کنند.
وی اضافه کرد: این برنامهها در حالی پخش شده که مردم برای عزاداری حضرت اباعبداللهالحسین آماده میشوند و کاروانهای پیادهروی به سوی حرم حسینی (ع) راه افتادهاند تا مراسم اربعین حسینی باشکوه هرچه تمامتر برگزار شود.
حجتالاسلام رستگار افزود: از این رسانه استانی که باید فرهنگ دینی مردم منتشر کند، توقع نمیرود اینگونه عمل کنند و باید مسئولان با اینگونه مسائل برخورد جدی کنند.
وی افزود: باید برای مدیریت چنین مسائلی جلسات کارشناسی گرفته شود و به کسانی که از روی غفلت این کار را انجام دادهاند تذکر دهند تا این کار انجام نشود.
کارشناس مذهبی استان گفت: اگر ما تابع دین خدا باشیم همه چیز حل میشود و مسائل شرعی حل شود ما باید خط قرمز دینمان باشد، از یک عالمی در بوشهر بپرسید که آیا ریشه این نیانبان چیست و از کجا آمده، آیا ما نباید به حساسیتهای مردم توجه بیشتری داشته باشیم و مخاطب خود را با مسائل دینی بیشتر آشنا کنیم.
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