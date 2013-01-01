توان مجتمع آموزش فنون اهواز برای صدور خدمات مهندسی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بورد شامگاه دوشنبه در مراسم معارفه و تودیع رئیس جدید و سابق مجتمع آموزش فنون اهواز با اشاره به امکانات و توانمندی های مجتمع آموزش فنون در زمینه آموزش های بالادستی صنعت نفت گفت: این مجتمع با ظرفیت پذیرش 400 نفر به صورت شبانه روزی و هزار نفر به صورت روزانه توانایی برگزاری تمام دوره های آموزشی وزارت نفت را دارد.

بورد افزود: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با داشتن متخصصان و کارشناسان با تجربه به عنوان اساتید دوره ها می تواند در انتقال تجربیات به صورت موثر و کاربردی به سایر شرکتهای وزارت نفت مثمر ثمر باشد.



وی با بیان اینکه مجتمع آموزش فنون اهواز علاوه بر تامین نیازهای داخلی می تواند به صدور خدمات آموزشی به سایر کشورها اهتمام ورزد، گفت: در این زمینه باید با بازاریابی و مذاکره با شرکتهای نفتی این موضوع عملی شده و تجربیات مناطق نفت خیز جنوب به دیگر کشورها منتقل شود.



بورد با اشاره به سوابق و تجارب رئیس جدید مجتمع آموزش فنون، ابراز امیدواری کرد با تلاش و پیگیرهای وی و حمایتهای وزارت نفت زمینه ارتقای بیش از پیش این مجتمع فراهم شود.



در ادامه این جلسه دزفولی زاده رئیس جدید مجتمع آموزش فنون اهواز و جمشید نژاد رئیس سابق این مجتمع به بیان دیدگاه های خود در زمینه منابع انسانی و آموزش و راهکارهای ارتقای این مجتمع پرداختند.



مجتمع آموزش فنون اهواز فعالیت خود را از سال 1381 زیر نظر شرکت ملی نفت ایران آغاز کرد و اداره این مجتمع از سال 1385 با هدف ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز تمام واحدهای تابع صنعت نفت به مناطق نفتخیز جنوب واگذار شد.



این مجتمع دارای حدود 35 هزار متر مربع فضای آموزشی و خدماتی شامل دو ساختمان آموزشی با 17 کلاس، 10 کارگاه، هشت آزمایشگاه، کتابخانه، کافی نت، سایت کامپیوتر و امکانات رفاهی از قبیل رستوران، سینما، سالن ورزشی، درمانگاه شبانه روزی، خوابگاه و مهمانسرا است.



در فضای باز این مجتمع یک مجموعه شبیه سازی شده از تاسیسات سرچاهی، خطوط لوله، تفکیک‌گرها، مخازن بهره برداری و پمپ ها احداث شده و کارآموزان به صورت واقعی فرآیند استخراج، بهره برداری و فرآورش نفت و گاز را مشاهده می کنند.