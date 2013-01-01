پادشاه یمن چگونه مسیحیان را در آتش اخدود سوزاند

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم روایتگر یک تراژدی تاریخی است که بر اساس آیات، تحقیقات روایی و منابع مکتوب، اولین هولوکاست واقعی بشریت محسوب میشود. داستانی تکاندهنده از شهری که به خاطر عقیدهاش به خاکستر تبدیل شده است.
نجران، یکی از کلانشهرهای تجاری یمن است که قبل از ظهور اسلام بستر یک بیداری عقیدتی قرار گرفته و توسط حکام یهودی آن سرکوب میشود. این حادثه تاریخی در قرآن کریم، با آیاتی از سوره مبارکه بروج روایت شده است.
این فیلم سینمایی با یکی از حرفهای ترین تیمهای تولید انیمیشن در حال ساخت است که پیش بینی می شود تا پاییز سال ۹۲ به پایان برسد.
تکنیک این اثر، سه بعدی و نزدیک به رئال بوده و با گرافیک منحصر به فردی، سعی در جذب مخاطب دارد.
انیمیشن سینمایی "خونی از بهشت" محصول سازمان هنری رسانه ای اوج بوده و توسط برادران نجفی کارگردانی می شود.
"نجران" از شهرهای بسیار قدیمی است و آخرین نقاطی بوده که بعد از تأسیس کشور عربستان سعودی به آن پیوستهاست. شهر نجران به خاطر اهمیت باستانشناسی خود شهرت دارد. مردمش به دعوت صاحب معجزات فیمیون بعد از مشرک بودن، به دین نصرانیت مسیحی گرویدند.
در آن دوران پادشاه یمن یکی از ملوک یهودی بنام "یوسف ذی نواس" بود. این پادشاه مردم یمن را به زور وادار کرد که پیرو دین یهود شوند. ذی نواس مسیحیان یمن را در اخدودی که در قرآن ذکر شدهاست، سوزانده و کشتهاست. چنانکه در آیه کریمه آمدهاست: قُتلَ أصَحاب اَلأُخدُودَ. اَلناَر ذاتَ اَلوُقُودَ
شاه ذی نواس، مسیحیان را به دین یهودیت فراخواند و خطاب به آنان گفت: فقط دو راه در پیش دارید، یا اینکه مذهب و دین من را بپذیرید و یهودی شوید و مسیحیت رها کنید، و یا اینکه شما را در آتش اخدود میسوزانم. مسیحیان راه دوم را اختیار کردند و در آتش سوزان اخدود به دستور پادشاه یمن (ذی نواس) در سال ۵۲۴ میلادی سوزانده شدند.
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