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۱۲ دی ۱۳۹۱، ۸:۴۷

واژگونی تریلر حامل سوخت در اتوبان بابایی/ برق گرفتگی مامور آتش نشانی حین عملیات

واژگونی تریلر حامل سوخت در اتوبان بابایی/ برق گرفتگی مامور آتش نشانی حین عملیات

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از واژگونی تریلر حامل سوخت در اتوبان بابایی خبر داد و گفت: در عملیات امداد و نجات این حادثه یک مامور آتش نشانی دچار برق گرفتگی شد.

حسن عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 4:07 بامداد امروز واژگونی یک دستگاه تریلر نفتکش به ماموران اورژانس اطلاع داده شد. بلافاصله نیروهای امدادی به محل حادثه در مسیر غرب به شرق بزرگراه قبل از دانشگاه امام حسین(ع)  اعزام شدند. با حضور تکنسین اورژانس مشخص شد تریلر نفتکش پس از از دست دادن کنترل با گاردریل برخورد کرده و در لاین مخالف پس از برخورد با گاردریل حاشیه اتوبان متوقف شده است.

وی ادامه داد: بلافاصله امدادگران اورژانس به همراه تیم های آتش نشانی مشغول خارج کردن راننده تریلر که در کابین مبحوس بود شدند اما در حین امدادرسانی یکی از آتش نشان ها به علت سقوط دکل برق، دچار برق گرفتگی شد.

به گفته مدیر روابط عمومی اورژانس تهران بلافاصله آتش نشان مصدوم به بیمارستان آرش منتقل و کار رها سازی راننده تریلر ادامه یافت.

عباسی تاکید کرد: با تلاش ماموران آتش نشانی راننده گرفتار که یک پایش نیز در این حادثه قطع شده بود از خودرو خارج و توسط تکنسین اورژانس به بیمارستان امام حسین(ع) منتقل شد.

کد مطلب 1781002

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