مراسم روز جهانی تالابها در خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا لاهیجان زاده افزود: بیش از نیم میلیون هکتار از تالابهای کشور در این استان قرار دارد که از مهمترین آنها می توان به تالاب بین المللی شادگان، تالاب هورالعظیم، تالاب بامدژ و تالاب میانگران ایذه اشاره کرد.

وی اضافه کرد: مراسم روز جهانی تالابها امسال به میزبانی استان خوزستان و با حضور استانهای گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی، چهار محال بختیاری، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان و هرمزگان در شهر اهواز برگزار می شود که علاوه بر نشستهای علمی، بازدید از تالابهای استان و برگزاری نمایشگاه از صنایع دستی وابسته به تالاب از مهمترین برنامه های این روز به شمار می رود.



روز جهانی تالابها هرساله در دوم فوریه برابر با 14 بهمن در سطح بین الملی برگزار می شود وامسال باتوجه به پیشنهاد اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان وموافقت سازمان حفاظت محیط زیست این برنامه کشوری در خوزستان برگزار می شود.



