افزایش پروازهای خارجی از ساری/ راه اندازی خطوط دبی و استانبول

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مشازمینی صبح سه شنبه در بازدید نمایندگان هواپیمایی ایران ایر، ترکیش ایر از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری افزود: هم اکنون از فرودگاه ساری پروازهای روزانه به تهران و مشهد و پروازهای عسلویه، بندر عباس، اهواز و شیراز انجام می شود.

وی افزود: پرواز ساری به تبریز، ساری به کیش و ساری به قشم در برنامه کاری اداره کل فرودگاههای مازندران بوده که سال آینده عملیاتی خواهد شد.



مدیرکل فرودگاههای مازندران تصریح کرد: مازندران دارای سه فرودگاه ساری، نوشهر و رامسر بوده که در فرودگاه بین المللی ساری زمینه افزایش پروازهای خارجی فراهم شده است.



مشا زمینی، برقراری پروازهای خارجی از فرودگاه ساری را زمینه افزایش در عرصه های مختلف بین المللی اعلام کرد و گفت: با افزایش این پروازها می توان مشاغل غیر مستقیم متعددی را در استان فراهم کرد.

وی بیان داشت: تلاش اداره کل فرودگاه های مازندران، برقراری خط پرواز مستقیم ساری به استانبول بزودی از مازندران است و خط پروازی مستقیم ساری به دبی اوایل سال 92 راه اندازی خواهد شد.



مدیرکل فرودگاههای مازندران، ادامه داد: هم اکنون پروازهای خارجی فرودگاه بین المللی ساری به بغداد، نجف، سوریه و عربستان سعودی به صورت مستقیم از این فرودگاه انجام می شود.

هفته ای 54 پرواز از ایران به ترکیه



نماینده شرکت هواپیمایی ترکیش ایر با اعلام اینکه در هر هفته 54 پرواز از شهرهای مختلف ایران به ترکیه انجام می شود، افزود: بیش از 40 سال است که این شرکت همکاری پروازی با ایران دارد.



وی با بیان اینکه این شرکت به 215 شهر دنیا خدمات پروازی مستقیم ارائه می کند، افزود: تعداد جابجایی مسافر داخلی و خارجی، تعداد آژانس های هواپیمایی و امکانات فرودگاه برای شرکت ترکیش ایر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



رئیس اتاق بازرگانی صنایع ومعادن مازندران گفت: مازندران رتبه خوبی از نظر گردشگری و مبادلات کالا از طریق هوایی توسط تاجران این استان دارد و اگر دفتر هواپیمایی ترکیش ایر در این استان راه اندازی شود بسیار مفید خواهد بود.



غلامرضا عشریه افزود: با انجام خط پروازی ساری به استانبول ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن مازندران و تجار و بازرگانان این استان همکاری لازم را خواهند داشت.