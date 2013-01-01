100 درصد نقاط شهری خراسان جنوبی زیر پوشش شبکه آب شرب بهداشتی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی عراقی ‌زاده به مناسبت 11 دی ماه سالروز تصویب قانون شرکت‌های آب و فاضلاب اظهار کرد: یکی از مصوبات خوبی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مجلس به تصویب رسید قانون تاسیس شرکت‌های آب و فاضلاب بوده که سبب ایجاد تحولی بزرگ در صنعت آب و فاضلاب کشور شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی تصریح کرد: پیش از تصویب این قانون تولیت آب کشور در اختیار سازمان آب و شهرداری‌ها بوده که با توجه به وضعیت منابع آب کشور و ضرورت بازنگری در این بخش، این قانون در سال 69 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از این تاریخ به بعد کار تحویل‌ گیری منابع آب از شهرداری‌ها آغاز شد.

عراقی ‌زاده ادامه داد: از سال 72 عملا شهرهای آن زمان در قالب شرکت آب و فاضلاب خراسان بزرگ تحویل ‌گیری شد و پس از تقسیم استان خراسان شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در سال 1382 از پیکره خراسان بزرگ جدا شد و فعالیت مستقل خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه منابع آب پس از تاسیس شرکت آب و فاضلاب در استان یادآور شد: 100 درصد نقاط شهری و حتی شهرهای تازه تاسیس در حال حاضر زیر پوشش آب شرب بهداشتی هستند و در این استان هیچ مشترکی از خدمات آب و فاضلاب محروم نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در مورد پوشش شبکه فاضلاب استان نیز گفت: در حال حاضر چهار شهربیرجند، قاین، فردوس و سربیشه در استان خراسان جنوبی تحت پوشش عملیات اجرای شبکه فاضلاب قرار دارند.

عراقی ‌زاده در پایان با اشاره به وضعیت محدود منابع آب در استان از مردم درخواست نهایت صرفه ‌جویی در مصرف آب را داشته باشند.