شب شعر بصیرت و میثاق با ولایت در تایباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نعیمی، رئیس انجمن شعر تایباد شامگاه دوشنبه در محل تالار اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: شعر بنا به فرموده مقام معظم رهبری یک ثروت ملی است و به رغم اینکه ائمه اطهار توجه زیادی به شاعران داشتند در وضعیت فعلی نیز حمایت مسئولین می تواند برای هنرمندان دلگرم کننده باشد.

رئیس انجمن شعر تایباد افزود: این شب شعر با همت انجمن های شعر مولانا و کانون بسیج هنرمندان و با همکاری شهرداری، کانون مداحان و شاعران اهل بیت (ع) بسیج دانش آموزی و فرهنگیان، مجمع امور صنفی برگزار شد.

در ادامه حمزه آزاد رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم به برگزاری نشست های تربیتی بسیج در کانون بسیج هنرمندان شهرستان توسط گروه های هنری بسیج اشاره کرد و افزود: امروز حرکت دشمن یک حرکت پیچیده فرهنگی است، هر چند قالب تحریم اقتصادی، فشار سیاسی باشد ولی هدف همه این هجمه ها دور کردن مردم از نظام و رهبری است و برای این کار نیز مهمترین ابزار جنگ نرم یعنی روزنامه ها، خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی و ماهواره ها، سازمان های سینمایی و انتشاراتی را در سیطره خود قرار داده اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد بیان کرد: قطعا امروز وظیفه همه مسئولین و دلسوزان به نظام و رهبری این است که صحنه را بشناسند و دلسوزانه وارد عرصه جنگ نرم شوند و این کار فقط در حد شعار و حرف نباشد.

آزاد داشتن یک یا چند خبرگزاری، شرکت سینمایی بین المللی و مقتدر و فراگیر را از نیازهای مهم جمهوری اسلامی و عالم اسلامی برشمرد و لازمه آن را نگاه جدی مسئولین به این مقوله دانست.

وی بازخوانی اندیشه های فرهنگی و هنری مقام معظم ولایت در ایام حماسه 9 دی را به مسئولین فرهنگی، هنرمندان و فرهنگیان توصیه کرد.