به گزارش خبرگزاری مهر،علی جهازی در جمع رؤسای ادارات تعاون روستایی و نیز مدیران عامل اتحادیه‌های فریدن، فریدونشهر، تیران و کرون و خوانسار اظهار داشت: اگر دولت در این شرایط اقدام به خرید تضمینی محصول با شرایط خاص مانند کیفیت، کمیت و نوع بسته‌بندی کند، با بی‌میلی تولیدکنندگان این محصول به دلیل ناکافی بودن مبلغ در مقابل هزینه‌های تولید، مواجه می شود.



وی افزود: این امر به سبب ساماندهی نشدن بازار و کنترل نکردن تولید است که نتیجه نیز چیزی جز نارضایتی نیست.



به گفته مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان قیمت محصول با طرح ساماندهی محصول کشاورزی در کشور به ثبات می‌رسد و این امر نیاز به یک عزم ملی دارد که باید در سه بخش تولیدکنندگان و کشاورزان، مسئولین و تشکل‌ها، آن را آغاز کرد.



وی تاکید کرد: وظیفه کشاورز تولید بر اساس یک الگوی مشخص و برنامه‌ریزی شده کشت، تنوع در کشت و دوری از کشت‌های تک محصولی، اصلاح شیوه‌های تولید برای اقتصادی کردن و کم کردن هزینه‌های تولید، استفاده از علوم و فنون برای همگام کردن تولید با تکنولوژی روز و کیفی کردن تولید است.



جهازی درباره وظیفه مسئولان در ساماندهی کشاورزی گفت: برآورد میزان نیاز تولید، تضمین حمایت از تولید در چهارچوب طرح، دادن یارانه‌های خرید تضمینی قبل از تولید با مدیریت مسئولان استان در میزان و نوع کشت، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان و خصوصی‌سازی دولت در قالب طرح حمایت از تشکل‌ها از وظایف این بخش است.



به گفته وی وظیفه تشکل‌ها نیز در انجام تمام مراحل اجرای طرح از طریق تشکل‌ها، برآورد نیاز تولیدکننده و تأمین نهاده‌های تولید و پشتیبانی‌های مالی از طریق کمک در پرداخت تسهیلات ارزان قیمت دولتی و نیز اخذ یارانه‌های خرید تضمینی قبل از تولید، تعیین مسیر حرکت برای تولید کننده و یاری کشاورز برای افزایش کمی و کیفی تولید محصولات سالم و ارگانیک خلاصه می‌شود.



مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان تاکید کرد: خواسته کشاورز پشتیبانی از تولید در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت، تأمین نهاده‌ها، آموزش کشاورزان برای کم کردن هزینه‌ها، بازاررسانی محصول (به دو شکل عرضه مستقیم و یا با واسطه(، قیمت گذاری محصول در مرکز تولید محصول است.

پیشرفت 75 درصدی هشتمین تصفیه‌خانه در شهرک‌های صنعتی اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان از پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی تصفیه‌خانه ناحیه صنعتی سروش‌بادران خبر داد.

سعادت بهرامی اظهار داشت: عملیات اجرایی تصفیه خانه ناحیه صنعتی سروش‌بادران با 75 درصد پیشرفت نزدیک به اتمام است.

وی افزود: بودجه در نظر گرفته شده برای ساخت این پروژه 28 میلیارد و 600 میلیون ریال است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان اضافه کرد: تصفیه‌خانه این ناحیه صنعتی قادر به تصفیه 600 متر‌مکعب فاضلاب صنعتی در روز است.

وی با اشاره به اینکه با بهره برداری از این تصفیه‌خانه‌ حفاظت و صیانت از محیط زیست و دفع صحیح و اصلی پساب‌های واحدهای صنعتی، بخشی از آب تصفیه شده بر چرخه محیط زیست باز می‌گردد، ادامه داد: این پساب‌ها در بخش آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود.