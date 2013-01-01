لزوم توجه به تامین مطالبات جوانان/ دیواندره در مسیر توسعه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی شامگاه دوشنبه در جمع شماری از جوانان منتخب شهرستان دیواندره در بخش های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی اظهار داشت: توجه به تامین مطالبات جوانان یکی از رسالت های اصلی مدیران و مسئولان ادارات و سازمان های دولتی به شمار می رود.

وی با اشاره به بافت جوان جمعیت کشور و مطالبات گسترده و بیشمار جوانان در حوزه های مختلف یادآور شد: در حال حاضر جوانان ما در کشور با تهدیدهای جدی مواجه هستند و به همین دلیل است که از مدیران دستگاه های مختلف دولتی انتظار می رود که نسبت به تامین این نیازها و مطالبات اقدامات مناسب را در دستور کار قرار دهند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: جوانان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی را در تحولات اساسی نظام بر عهده داشته اند و هرگاه که به حضور آنها نیاز بوده در صحنه حاضر شده اند و امروز هم رسالت سنگینی برای تامین مطالبات این قشر روی دوش مسئولان قرار گرفته است که باید به بهترین شکل ممکن نسبت به تامین و عملیاتی کردن این مطالبات اقدام کنند.

وی با اشاره به کمبودها و نیازهای جدی استان کردستان به ویژه شهرستان دیواندره در حوزه های مختلف از جمله فضاهای فرهنگی و ورزشی عنوان کرد: هرچند که نباید منکر اقدامات صورت گرفته در این بخش ها بود ولی باید توجه داشت که این اقدامات متناسب با نیازهای جامعه جوان و فرهیخته رشد پیدا نکرده و کمبودهای جدی در این بخش ها وجود دارد.

مرادی با اشاره به مطالبات مطرح شده از سوی جوانان شهرستان دیواندره به ویژه در بخش ایجاد فضاهای بیشتر ورزشی گفت: ایجاد امکانات و همچنین تجهیزات مناسب برای فراهم کردن فضای تفریح و سرگرمی برای نسل جوان یکی از ابتدایی ترین نیازهای این قشر است که باید نسبت به آن با حساسیت بیشتر برخورد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فعلی دیواندره و اقدامات صورت گرفته در این شهرستان برای توسعه و پیشرفت بیشتر گفت: دیواندره در یکی از مناطق بسیار خوب از لحاظ جغرافیایی قرار گرفته است و با توجه به استعدادهای منطقه می تواند به توسعه و پیشرفت بهتری دست پیدا کند.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر اقدامات خوب و اساسی برای رسیدن دیواندره به توسعه بیشتر در دستور کار قرار گرفته است که انتظار می رود با تلاش و پیگیری بیشتر مسئولان شاید توسعه سریعتر این شهرستان در تمامی حوزه ها باشیم.

در این نشست که با حضور جوانان برتر شهرستان دیواندره، شماری از اعضای انجمن معلولان، ورزشکاران برتر شهرستان و روسای هیئت های ورزشی، جمعی از اعضای جمعیت جوانان هلال احمر و نخبگان علمی برگزار شد، جمعی از جوانان به بیان دیدگاه های خود در حوزه های مختلف پرداختند.

در ابتدا فرماندار شهرستان دیواندره و مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان نیز توضیحاتی را در خصوص وضعیت جوانان شهرستان دیواندره ارائه کردند.