به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به باشگاه اوساسونا اعلام کرده اند که بازیکن میانی تیم فوتبال استقلال هنوز گزینه این تیم برای فصل نقل و انتقالات زمستانی است.

بر پایه گزارش سایت "دیاریو دو ناوارا"، باشگاه اوساسونا به طور جدی‌تری برای جذب جواد نکونام در فصل نقل و انتقالات زمستانی وارد عمل خواهد شد.

در این خبر همچنین آمده که باشگاه اوساسونا به دنبال جذب "میگوئل دو لاس کوئواس" از تیم اسپورتینگ گیخون است که "خوزه رامون ساندووال"، مربی این تیم ،مانع این انتقال است.

این سایت در شرایطی از ادامه تلاش های مسئولان اوساسونا برای بازگرداندن جواد نکونام خبر داده است که پس از اتفاقاتی که هفته گذشته در باشگاه استقلال افتاد، نکونام در جلسه ای با مدیرعامل این باشگاه به توافق رسید تا پایان فصل در جمع آبی پوشان بماند. با این حال هنوز خبرهای ضدونقیضی در مورد رفتن هافبک استقلال منتشر می شود.