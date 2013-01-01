بهره مندی 209 هزار و 600 مصرف کننده گاز طبیعی از خدمات شرکت گاز استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید عسگریان افزود: از این تعداد 195 هزار و 120مشترک خانگی، 13 هزار و 811 مشترک عمومی و 660 مورد مربوط به بخش صنعتی است.

وی تعداد خانوارهای تحت پوشش استان زنجان را 244 هزار و 424 خانوار اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 98.4 درصد جمعیت شهری و 40 درصد جمعیت روستایی استان زنجان از نعمت گاز طبیعی، بهره مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه به برکت جمهوری اسلامی ایران و همت و تلاش شبانه‌ روزی کارکنان این شرکت هم اکنون در اجرای طرح های گاز رسانی به شهرها و روستاهای استان گام‌های موثری برداشته شده است؛ گفت: با تزریق گاز شهر ارمغانخانه؛ از 19 شهر استان، 16 شهر گاز دار و شهرهای چورزق، گرماب و زرین رود نیز در دست اجراست.

عسگریان با اعلام اینکه از 939 روستای استان نیز در حال حاضر 178 روستا؛ از گاز طبیعی استفاده می کنند؛ افزود: با پیگیری مصوبات دور سوم سفرهای استانی هیات دولت و ارتقاء گاز رسانی از مصوبه تامین گاز 246 روستا به 372 روستا؛ در حال حاضر 90 روستا گاز دار، 108 روستا در دست اجرا و 174 روستا در دست طراحی است.

وی همچنین از اجرای 3 هزار و 705 کیلومتر شبکه گذاری در استان خبر داد و اعلام کرد: نصب 122 هزار و 492 انشعاب برای مشترکین گاز طبیعی؛ از دیگر اقدامات شرکت گاز استان زنجان در راستای خدمات رسانی به شهروندان زنجانی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به شرایط اقلیمی استان و اهمیت رعایت اصول ایمنی و مصرف بهینه انرژی؛ مهم ترین شیوه برای تامین و توزیع عادلانه گاز طبیعی را مصرف درست و بهینه از این نعمت الهی برشمرد و از مشترکین خواست همچون همیشه با رعایت اصول ایمنی و مصرف بهینه انرژی، شرکت گاز را در ارائه هر چه بهتر خدمات به شهروندان یاری کنند.



جمعیت هلال احمر در وضعیت بسیار مطلوبی است

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: جمعیت هلال احمر این استان هم اکنون در وضعیت بسیار مطلوب و ایده آلی قرار دارد.



محسن علیمردانی روز سه شنبه درنشست با اعضا شورای معاونین جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: فعالیتهای گسترده این جمعیت نشان دهنده ظرفیت و توانمندی بالا و مدیریت مطلوب در آن است.

وی بااشاره به اقدامات موثر و انسان دوستانه جمعیت هلال احمر به خصوص در مواقع بحران، تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از برداشتن هرقدمی که در جهت پیشبرد اهداف والای این جمعیت نیاز باشد، دریغ نخواهند کرد.

علیمردانی همچنین بااشاره به ضرورت حفظ امنیت و آرامش در جامعه برای رشد و توسعه همه جانبه گفت: جذب هرچه بیشتر سرمایه گذراران داخلی و خارجی نیازمند وجود امنیت و فضای مطلوب است.

وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت بومی برای سرمایه گذاری و ارتقا شاخصهای اقتصادی استان تاکید کرد.