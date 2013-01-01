پرونده ایران تا سال 2017 بر روی میز باقی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، والت در مقالهی خود در مجله فارین پالسی مینویسد همانگونه که در سال 2008 پیشبینی کرده بود به دلیل تمرکز بر روی مسائل داخلی موجود در آمریکا، به خصوص مسئله اقتصاد، از باراک اوباما برای کسب موفقیت در عرصه سیاست خارجه انتظار چندانی نمیرفت و درخت سیاست خارجه دوره اول ریاست جمهوری اوباما پربار نبوده است.
سیاست خارجه دوره اول اوباما، سنگ بزرگ نشانه نزدن است
والت مینویسد اوباما و تیمش از آغاز کارشان در آن واحد موضوعات بسیار مهمی را در دستور کار خود قرار دادند که دست و پنجه نرم کردن با آنها بعید به نظر میرسید. والت از مسائلی مانند صلح خاور میانه، افغانستان، امنیت هستهای، و تغییرات آب و هوایی، نام میبرد که در دستور کار سیاست خارجه اوباما قرار داشتند اما اوباما توانست اقدام قابل توجهای جهت حل این مشکلات انجام دهد.
اوباما موفقیتی در عراق و افغانستان نداشته است
والت مینویسد گرچه اوباما نیروهای نظامی آمریکا را از عراق خارج کرد اما به هیچ وجه این اقدام به موقع صورت نگرفته است و موفقیتی در عرصه سیاست خارجه محسوب نمیشود. اگرچه کشته شدن اسامه بن لادن برای اوباما موفقیت قابل تحسینی است اما نمیتوان آن را به عنوان عاملی تغییر دهنده در عرصه امنیت و تروریسم به شمار آورد. تلاش اوباما برای تحکیم روابط با کشورهای آسیایی بدون ایجاد تنش با چین از دیگر تحرکات اوباما در عرصه سیاست خارجی بوده است که نتیجه چشمگیری در بر نداشته است.
وی در مورد سیاست خارجه آمریکا در قبال مسئله افغانستان مینویسد، آمریکا دیر یا زود از این کشور خارج خواهد شد و تیم اوباما به دنبال این است که این خروج را به عنوان یک موفقیت برای باراک اوباما معرفی کند. والت معتقد است خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برای اوباما موفقیت به حساب نمیآید. والت میافزاید پس از خروج آمریکا از افغانستان، سرنوشت این کشور توسط افغانها تعیین خواهد شد، هر چند والت سرنوشت روشنی را برای افغانستان پس از آمریکا نیز پیشبینی نمیکند.
استاد روابط بینالملل دانشگاه هاروارد معتقد است مسائل مهمی از قبیل مسئله ایران، مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی، و تغییرات آب و هوایی مسائلی بودهاند که به سادگی قابل حل نبودهاند و اوباما توانایی اداره این مسائل مهم را نداشته است.
اوباما بر سر مسئله ایران از سوی جنگطلبان تحت فشار است
والت مینویسد، اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری خود جهت حل مسئله هستهای ایران برای همیشه، با فشاری بیامان روبهرو خواهد بود. وی میافزاید به دلیل این که در طول سالیان گذشته ایران "به اشتباه" به عنوان بزرگترین تهدید پس از آلمان نازی به تصویر کشیده شده است، اوباما در گفتگو با ایران مجبور خواهد بود امتیازاتی را از ایران مطالبه کند که قطعا تهران آنها را رد خواهد کرد.
والت پیشبینی کرده است در نهایت توافقی بین غرب و ایران صورت خواهد گرفت - ایران مجاز به غنیسازی محدود اورانیم خواهد بود اگر تهران پروتکل الحاقی اِن پی تی را بپذیرد و سپس غرب تحریمهای اقتصادی را لغو خواهد کرد.
این استاد دانشگاه میافزاید هر چند هر گونه توافقی بر سر مسئله ایران که فاقد "تمکین بی چون و چرای ایران" باشد از سوی رژیم صهیونیستی، لابی این رژیم در آمریکا، و دیگر جنگ طلبان مورد حمله قرار خواهد گرفت. والت پیشبینی کرده است، اوباما در دوره دوم ریاست جمهوریاش در مقابل فشارها جهت حمله پیشگیرانه علیه ایران مقاومت خواهد کرد و مسئله ایران در سال 2017، زمانی که اوباما در حال ترک کاخ سفید، هنوز بر روی میز کار رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.
راه حل دو کشور مستقل یک رویاست
والت در ادامهی مقاله خود به بررسی مسئله فلسطین میپردازد و مینویسد برخی فکر میکنند دوره دوم ریاست جمهوری اوباما فرصتی دوباره برای پیشبرد راحل دو کشور مستقل جهت حل مسئله فلسطین است، والت این فکر را خیالی خام میداند.
وی معتقد است با توجه به شرایط سیاسی رژیم صهیونیستی، فلسطینیان و منطقه اوباما علاقه چندانی برای کمک به دستیابی یک مصالحه بر سر مسئله فلسطین نخواهد داشت و در نتیجه سرمایه سیاسی خود را جهت حل این مناقشه به هدر نخواهد داد.
والت پیشبینی کرده است نهایت تلاش اوباما جهت حل مسئله فلسطین یک طرح فرمالیته شبیه نشست آناپلیس در دوره دوم ریاست جمهوری جرج بوش خواهد بود. والت معتقد است مسئله فلسطین در حال حرکت به سوی راه حل یک کشور است و جانشین اوباما باید به فکر تعیین سیاست آینده آمریکا پس از مرگ راه حل دو کشور مستقل، باشد.
در نتیجهگیری پایانی، والت سیاست خارجه دوره دوم ریاست جمهوری اوباما را سیاستی مینیمالیستی و "تا حدی" فعالانه پیشبینی میکند.
به اعتقاد والت بی شک در چهار سال پیش رو، حملات هواپیماهایی بدون سرنشین آمریکا و عملیاتهای پنهان نظامی این کشور همچنان ادامه خواهد داشت و آمریکاییها متوجه نخواهند شد در سیاست خارجه آمریکا چه میگذرد و علاقهای هم به دانستن نخواهند داشت. تمرکز اوباما در دوره دوم ریاست جمهوریاش بر روی مسائل داخلی خواهد بود. اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری خود به دنبال عملی کردن طرح درمانی خود، بازسازی اقتصاد آمریکا، و حل مسئله بودجه در این کشور خواهد بود.
والت در پایان با اشاره به غیرقابل پیشبینی بودن روابط بینالملل مینویسد "ممکن" است اوباما در دوره دوم ریاست جمهوری خود با بحرانهای مواجه شود که انتظار آنها نمیرفته است، ممکن است در خاورمیانه انتفاضه سوم رخ دهد، در جنوب دریای چین شاهد درگیریهای نظامی باشیم، یا اتحادیه اروپا سقوط کند اما در حالت عادی سیاست خارجه اوباما فعالیت چشمگیری نخواهد داشت.
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