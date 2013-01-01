بازدید 40 هزار نفر از نمایشگاه کتاب/ ایجاد کتابخانه های روباز در آپارتمانها

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به شرایط جوی استان در روزهای اخیر این میزان استقبال چشمگیر و خوب است.

وی اظهار داشت: امسال در مقایسه با سالهای پیشین نمایشگاه تفاوت هایی داشت و 520 ناشر در آن ثبت نام کرده بودند ولی به دلیل محدودیتها 400 ناشر پذیرش شد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه امسال از نظر غرفه نیز نسبت به سالهای قبل رشد داشته است، گفت: 260 غرفه با 40 هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه برپاست.

منتظری افزود: برخی کتابهایی که تاکنون رونمایی نشده بودند نیز در این نمایشگاه عرضه شده و هر روز سه تا چهار عنوان کتاب از نویسندگان استان رونمایی می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: نقد کتاب و نشست علمی و فرهنگی در نمایشگاه هر روز شکل می گیرد و امسال غرفه کودک نیز فعال تر شده است.

رشد 1.5 برابری قیمت کتاب

وی با اشاره به بالا بودن قیمت کتاب افزود: تهیه کتاب به این دلیل برای همه اقشار مقدور نیست، درحالیکه بن خرید کتاب تغییری نکرده و همانند سال گذشته است درحالیکه قیمت کتاب 1.5 برابر شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار داشت: همچنین مکان نمایشگاه از نظر خدمات رفاهی مشکلات دارد و باید نسبت به رفع آن اقدام شود.

منتظری به دستاوردهای نمایشگاه کتاب اشاره و اضافه کرد: تهیه کتاب با سهولت و قیمت کمتر از نرخ متداول در اختیار علاقمندان قرار می گیرد و امکان انس با کتاب رقم خواهد خورد.

وی اظهار داشت: همچنین کتابخانه های عمومی و مدارس به برکت برگزاری نمایشگاه کتاب غنی تر می شوند و افراد با تازه های نشر آشنا می شوند و محققان می توانند به سهولت کتاب مورد نیاز را تهیه کند.

ایجاد کتابخانه روباز در آپارتمانها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از نمایشگاه کتاب به عنوان پاسخی شایسته به عطش دانایی جامعه یاد کرد و گفت: کتاب باید وارد خانه های مردم شود.

وی درباره لازمه ترویج فرهنگ و کتابخوانی بیان داشت: باید نقطه شروع را از خانواده ها آغاز کرد و در این راستا پیشنهاد می شود تا در آپارتمانها کتابخانه های روباز ایجاد شود.

منتظری گفت: ما این آمادگی را داریم تا هر آپارتمانی امکانات مورد نیاز برای ایجاد کتابخانه روباز را مهیا کند، کتاب ارائه دهیم.