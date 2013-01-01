دردسرهای بلاتکلیفی کمیته المپیک برای والیبال/ امضای قرارداد داخلی با ولاسکو!

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور حضور در رقابت‌های لیگ جهانی، فدراسیون والیبال باید قرارداد جدیدی با "خولیو ولاسکو"، سرمربی تیم ملی که نخستین بار موفق به کسب مجوز شرکت در این رقابت‌ها برای والیبال ایران شد، امضا کند.

به همین دلیل خولیو ولاسکو 19 دی‌ماه به ایران سفر می‎کند تا مذاکرات خود را برای انعقاد قرارداد جدیدش با مسئولان فدراسیون والیبال انجام دهد و قراردادش را با آنها نهایی کند.



البته طبق قانون، پیش نویس و اصل قرارداد مربیان خارجی باید زیر نظر کمیته ملی المپیک تهیه شود. این در حالی است که شرایط فعلی این کمیته و دغدغه‌هایی که بابت اصلاح نهایی اساسنامه، گرفتن تائیدیه آن و برگزاری مجمع انتخاباتی دارد، انجام این کار را با مشکل مواجه کرده است.

امیر خوش‌خبر، سرپرست تیم ملی والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: مسئولان کمیته ملی المپیک در تماسی که با آنها داشتیم، اعلام کردند ابتدا باید در مورد دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه خود به مراحل نهایی برسند، سپس در مورد قرارداد مربیان خارجی تصمیم گیری کرده و وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: طبق صحبت‌های انجام شده، این پروسه حداقل تا ماه مارچ میلادی (اسفندماه) زمان می‌برد، در حالیکه ولاسکو یک هفته دیگر به ایران سفر می‌کند و باید قراردادی در اختیارش گذاشته شود تا امضا کند.

سرپرست تیم ملی والیبال افزود: رئیس فدراسیون در حال رایزنی با کمیته ملی المپیک است تا موانع پیش رو را از بین ببرد و پیش نویس قرارداد با ولاسکو را تهیه کند. در غیر این صورت و احتمالا قرارداد جدید سرمربی تیم ملی به صورت داخلی و با فدراسیون والیبال منعقد می‌شود تا در سفر دیگر وی، این قرارداد نهایی شود. در هر صورت با خولیو ولاسکو قرارداد می‎بندیم.

خوش‌خبر به این سوال که "امکان دارد تغییرات در کمیته ملی المپیک در انعقاد قرارداد نهایی با ولاسکو مشکل‌ساز شود؟"، پاسخ منفی داد و گفت: فدراسیون والیبال موافقت ادامه همکاری با این مربی را علاوه بر کمیته ملی المپیک، از وزارت ورزش و جوانان هم گرفته است. بنابراین حتی در صورت تغییر مسئولان کمیته ملی المپیک و با توجه به موافقت وزیر، قرارداد وی منعقد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والبیال از خردادماه آینده رقابت‌های خود در لیگ جهانی را آغاز می‌کند. قرار است در این مسابقات ولاسکو هدایت تیم ملی را بر عهده داشته باشد.