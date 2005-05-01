تشكيلات فوتبال ما بالاتر از هند نيست // جانبداري فيفا از فوتبال ژاپن

نفوذ بالاي ژاپني ها بواسطه ميزباني رقابتهاي فوتبال جام جهاني 2002 درA.F.C و فيفا بارزترين شكل خود را درراس A.F.C نشان داده و ازهم اكنون مي توان حدس زد كه A.F.C به هرشكل ممكن اجازه نخواهد داد ژاپن ازجام جهاني محروم شود.

ژاپن درپي شكست از ايران ودوبازي حساس خارج ازخانه اي كه كره شمالي و بحرين دارد، درموقعيت بسيارخطرناكي قرار گرفته وچنانچه اين تيم نتواند ازپس كره شمالي درپيونگ يانگ برآيد، راهش براي صعود بسياردشوارخواهد شد.

اما A.F.C با تكيه برعملكرد تماشاگران كره اي دربازي با ايران تيم ملي فوتبال كره شمالي را دربازي با ژاپن ازبازي خانگي محروم كرد تا ژاپني ها ازهم اكنون همه سه امتياز آن بازي را به حساب خود واريز كنند. درهمين حال كنفدارسيون فوتبال آسيا ايران را به جريمه نقدي و محدوديت تماشاگران دربازي با كره شمالي محكوم كرد كه البته اين امربا توجه به اتفاقاتي كه در بازي با ژاپن افتاد، دور ازانتظارنبود. آنچه كه فوتبال ايران وفوتبالدوستان ايراني را نگران وعصباني كرده اعلام نظر پيترولاپان مالزيايي ودبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا است كه فوتبال ايران را دررده فوتبال هند خوانده است.

شايد به لحاظ تشكيلات و امكانات و ساختارفوتبال بتوان ايران را مثل هندوستان مقايسه كرد، اما ولاپان اين حد و مرز را مشخص نكرده كه هدف او بحث تشكيلاتي بوده يا بحث فني؟

زيرا اگرمنظورولاپان بحث فني باشد ولاپان بارها ايران را مايه افتخار وسربلندي فوتبال آسيا دانسته و انصافا هم ايران در عرصه هاي جهاني ومسابقاتي كه خارج از آسيا برگزارمي شود، بهترين بازيها ونتايج را براي فوتبال قاره آسيا كسب كرده است.

فوتبال ما به لحاظ تشكيلات، ساختار، امكانات و بودجه شايد دررده هندوستان باشد ويقينا ولاپان هم همين منظوررا داشته است. اما همين منظورهم بايد ما را به خود آورد تا به تشكيلات فوتبال خود توجه بايسته اي انجام دهيم.

مقايسه فوتبال ما با هندوستان كه يك تيم درجه سومي وچهارمي آسيا است، خيلي زننده است. اما وقتي به تشكيلات وساختار فوتبال خود نگاه مي كنيم، مي بينيم كه ولاپان چندان هم بي راه نگفته است. عليرغم اينكه جمله ولاپان درخصوص مقايسه فوتبال ايران با هند يك حقيقت تلخ است، اما نمي توان ازتوجه ويژه A.F.C به ژاپن به راحتي گذشت و اين بذل وبخششهاي ولاپان ممكن است كار ما را براي صعود به جام جهاني دشواركند.

ازهم اكنون بايد با عزمي راسختر به مصاف كره شمالي وبحرين درتهران فكركنيم تا با ده پيروزي پياپي راه را برهرگونه سنگ اندازيهاي A.F.C در راه صعود تيم ملي ايران ببنديم. واقعا اگربخواهيم روي امتياز با امتيازات بازي با ژاپن دربازي آخركه درتوكيو برگزارمي شود، حساب بازكنيم؛ نبايد چندان به آن بازي اميدواربود. زيرا ازهرنظرفضا به سود ژاپن و به ضررما خواهد بود. كاري كنيم كه ژاپن دربازي آخرخلع سلاح شود وتيم ما با خاطري آسوده با اين تيم درتوكيوبازي كند.