  1. فرهنگ و ادب
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۷:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توضیح دبیر جشنواره مطبوعات درباره شرایط اعطاء بورس تحصیلی به برگزیدگان

توضیح دبیر جشنواره مطبوعات درباره شرایط اعطاء بورس تحصیلی به برگزیدگان

دبیر جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اعلام ثابت ماندن جایزه 5 میلیون تومانی برگزیدگان در جشنواره نوزدهم، درباره شرایط اعطاء بورس تحصیلی به آنها نیز توضیحاتی ارائه کرد.

یوسف غروی قوچانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: جوایز امسال برگزیدگان جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها همانند پارسال، علاوه بر لوح تقدیر و تندیس، 5 میلیون تومان پول نقد و بورس تحصیلی در دانشکده خبر است.

وی در عین حال تاکید کرد: بورس تحصیلی در رشته‌های روزنامه‌نگاری، علوم ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی دانشکده خبر، به همه برگزیدگان اعطاء می‌شود، اما تنها آن دسته از برگزیدگان می‌توانند از این بورسیه استفاده کنند که حتماً در کنکور پذیرفته شده باشند.

غروی قوچانی افزود: برگزیدگان جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها پس از قبولی در کنکور در دانشکده خبر، باید با دبیرخانه جشنواره تماس بگیرند و پس از اعلام قبولی، شهریه دانشگاه را به عنوان کمک هزینه می‌گیرند.

به گفته وی، چنانچه هر یک از برگزیدگان این جشنواره در کنکور شرکت نکرده و یا پذیرفته نشده باشد، این سهمیه برای وی محفوظ می‌ماند تا پس از قبولی در کنکور از بورس تحصیلی رشته‌های روزنامه‌نگاری، علوم ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی دانکشده خبر استفاده کند.

بر اساس تفاهمنامه‌ای که سال گذشته میان معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشکده خبر امضا شد، چنانچه برگزیدگان مایل به تحصیل در این دانشکده باشند، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تمام هزینه‌های تحصیلی آنها را برای یک دوره کامل تقبل می‌کند.

جوایز نفرات تقدیری جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها، امسال همانند سالهای گذشته است و تغییری در آن به وجود نیامده است.
کد مطلب 1781234

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