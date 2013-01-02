عدم احساس امنیت جامعه را دچار خلل می کند/ لزوم الگوسازی در حوزه های مختلف

دکترعین الله خادمی در مورد اینکه الگوسازی یکی از راهکارهای اصلاح ناهنجاریهای اجتماعی به شمار میرود در این خصوص چه افرادی میتوانند مطرح باشند؟ به خبرنگار مهر گفت: الگوها میتوانند در بخشهای مختلف و زمینههای گوناگون مطرح شوند. برای مثال ممکن است دچار بی نظمی اجتمای باشیم؛ در این خصوص افرادی را که نظم را در جامعه رعایت میکنند میتوانند الگو قرار بگیرند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه افزود: یا از نظر صداقت و راستگویی جامعه دچار مشکل است یعنی دروغ در جامعه رواج زیادی دارد در این خصوص هم افراد صادق و راستگو و افرادی که در روابطشان با دیگران این مسئله را رعایت میکنند و در رفتارهای اجتماعی و فردیشان راستی ظهور و بروز دارد میتوانند به عنوان الگو مطرح شوند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: یا اگر مشاهده میشود که احساس مسئولیت اجتماعی در جامعه دچار ضعف و خللی است افرادی که از جهت احساس مسئولیت اجتماعی در سطح بالایی هستند میتوانند نقش الگو را داشته باشند.
استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ادامه داد: و همینطور صفات زشت و ناهنجاریهای اجتماعی را باید مشخص کرد و دید ناهنجاری چه چیزی است و ضد آن ناهنجاری را الگو کرد. یعنی افرادی که در مقابل این صفات رذیله صفات شایسته و فضایل ضد آن را متصف هستند آنها الگو قرار بگیرند.
این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی در مورد اینکه تأثیر ناهنجاریهای اجتماعی نظیر زورگیری، قتل، درگیری و... بر امنیت ذهنی و روانی افراد جامعه چیست هم اظهار کرد: تأثیر منفی آن بسیار زیاد است. اگر افراد جامعه احساس بکنند وقتی که از خانه برای رفتن به محل کار یا تحصیل و یا انجام دادن کاری بیرون میروند امنیت وجود نداشته باشد طبیعتاً باعث میشود که نتوانند آن رسالت و وظیفهای را که در قبال خود، یا خانواده و یا جامعه به عهده دارند به خاطر همین عدم احساس امنیت به نحو احسن انجام دهند.
خادمی درپایان یادآورشد: به همین خاطر این ضعف خودش را در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به نحو بسیارآشکار و بارزی نشان میدهد.
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