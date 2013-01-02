عدم احساس امنیت جامعه را دچار خلل می کند/ لزوم الگوسازی در حوزه های مختلف

دکترعین الله خادمی در مورد اینکه الگوسازی یکی از راهکارهای اصلاح ناهنجاری‏های اجتماعی به شمار می‏رود در این خصوص چه افرادی می‎توانند مطرح باشند؟ به خبرنگار مهر گفت: الگوها می‎توانند در بخش‏های مختلف و زمینه‏های گوناگون مطرح شوند. برای مثال ممکن است دچار بی نظمی اجتمای باشیم؛ در این خصوص افرادی را که نظم را در جامعه رعایت می‏کنند می‎توانند الگو قرار بگیرند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ وفلسفه افزود: یا از نظر صداقت و راستگویی جامعه دچار مشکل است یعنی دروغ در جامعه رواج زیادی دارد در این خصوص هم افراد صادق و راستگو و افرادی که در روابطشان با دیگران این مسئله را رعایت می‎کنند و در رفتارهای اجتماعی و فردیشان راستی ظهور و بروز دارد می‎توانند به عنوان الگو مطرح شوند.



این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه تصریح کرد: یا اگر مشاهده می‏شود که احساس مسئولیت اجتماعی در جامعه دچار ضعف و خللی است افرادی که از جهت احساس مسئولیت اجتماعی در سطح بالایی هستند می‎توانند نقش الگو را داشته باشند.



استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ادامه داد: و همینطور صفات زشت و ناهنجاریهای اجتماعی را باید مشخص کرد و دید ناهنجاری چه چیزی است و ضد آن ناهنجاری را الگو کرد. یعنی افرادی که در مقابل این صفات رذیله صفات شایسته و فضایل ضد آن را متصف هستند آنها الگو قرار بگیرند.

این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی در مورد اینکه تأثیر ناهنجاری‏های اجتماعی نظیر زورگیری، قتل، درگیری و... بر امنیت ذهنی و روانی افراد جامعه چیست هم اظهار کرد: تأثیر منفی آن بسیار زیاد است. اگر افراد جامعه احساس بکنند وقتی که از خانه برای رفتن به محل کار یا تحصیل و یا انجام دادن کاری بیرون می‏روند امنیت وجود نداشته باشد طبیعتاً باعث می‏شود که نتوانند آن رسالت و وظیفه‏ای را که در قبال خود، یا خانواده و یا جامعه‏ به عهده دارند به خاطر همین عدم احساس امنیت به نحو احسن انجام دهند.

خادمی درپایان یادآورشد: به همین خاطر این ضعف خودش را در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به نحو بسیارآشکار و بارزی نشان می‎دهد.