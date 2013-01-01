100 کیلومتر از راههای روستایی قزوین آسفالت شده است

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آسفالت کردن راههای روستایی استان باعث دسترسی سریع مردم مناطق روستایی به مناطق شهری و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق خواهد شد.

وی، به احداث محور قزوین، الموتف تنکابن به عنوان یکی از محورهای مهم در حال احداث در کشور اشاره کرد و افزود: با احداث این محور ضمن دسترسی آسان به شمال کشور از حیث گردشگری نیز این منطقه توسعه می یابد.

حبیبی، خروج از بن بست منطقه الموت را از دیگر مزایای احداث محور قزوین، الموت، تنکابن ذکر کرد.

وی، با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه و آسفالت 120 کیلومتر از راههای روستاهای بالای 50 خانوار استان تصریح کرد: قطعاً تا پایان برنامه پنجم توسعه بهسازی و آاسفالت این راهها در سطح استان انجام خواهد شد.

معاون امور عمرانی استاندار قزوین وضعیت راههای روستایی استان را مطلوب ارزیابی کرد و یادآورشد: در خصوص ایجاد راههای روستایی استان قزوین از میانگین کشوری جلوتر است.