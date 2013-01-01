  1. حوزه و دانشگاه
۱۲ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

برگزاری اربعین حسینی هیئتهای دانشجویی تهران

برگزاری اربعین حسینی هیئتهای دانشجویی تهران

مراسم عزای اربعین حسینی هیئتهای دانشجویی دانشگاههای استان تهران در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام طاهری مدیر برنامه ریزی تشکلهای دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اعلام این خبر اضافه کرد: هیئتهای دانشجویی دانشگاههای استان تهران که حدود 3 هزار دانشجو هستند صبح روز 14 دی از ساعت 7 صبح در مسجد دانشگاه تهران تجمع می کنند.

وی ادامه داد: این هیئتها به صورت دسته های عزاداری جهت برگزاری مراسم به سمت حسینیه امام خمینی حرکت خواهند کرد.

مدیر برنامه ریزی تشکلهای دانشجویی به ارزیابی هیئت های دانشجویی و نحوه تشویق آنان اشاره کرد و گفت: دبیران و مداحان 10 هیئت برتر دانشجویی به سفر عمره مفرده اعزام خواهند شد.

حجت الاسلام طاهری خاطرنشان کرد: در هیئت های دانشجویی ترویج احکام و نشر معارف ناب اسلامی صورت می گیرد و از حضور بهترین مداحان و وعاظ کشوری استفاده می شود.

کد مطلب 1781263

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