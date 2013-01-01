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۱۲ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲

شورایعالی تهیه‌کنندگان:

منتظر نتیجه عملکرد کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما هستیم

منتظر نتیجه عملکرد کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما هستیم

شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که اعضای این شورا منتظر نتایج تشکیل کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تحقق تشکیل کمیته اصلاح اساسنامه خانه سینما، شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران به عنوان صنف تهیه‌کنندگان عضو این تشکل فراگیر سینمایی با جدیت اخبار و نتایج این شورا را دنبال می‌کند و برای حصول نتیجه‌ای مطلوب که به رفع بحران‌های موجود بینجامد، انتظار می‌کشد.

مهمترین نگرانی و مطالبه شورایـعالی تهیه‌کنندگان در این زمینه، پیشـگیری از تغییر یا کاهش ماهیت صنفی "خانه سینما" با تعریف "جامعه اصناف سینمای ایران" است که اساس وجودی "خانه سینما "و امنیت روانی و اجتماعی اعضای آن را تشکیل می‌دهد.

ماهیت صنفی خانه سینما به معنای تعامل این نهاد صنفی با دولت‌ها و احیای حقوق صنفی اصناف و تلاش برای برقراری وحدت و اخذ رویه‌های عملیاتی در مسایل سینمای ایران است به نحوی که باب هرگونه تفرقه و تضاد را در حوزه سینمای ایران بسته و به صورت راهبردی به بسترسازی برای تصمیم‌سازی‌های قانونی و مدبرانه بینجامد.

سامان‌یابی و رونق مجدد تولید و نمایش و پخش که رمز حیات سینمای ایران و عامل تقویت همه جریان های هنری و فرهنگی در کشور است نیاز به جذب هر چه بیشتر عوامل و علاقمندان سینمای ملی ایران دارد که شورایعالی تهیه کنندگان امیدوارست حاصل منطقی و عقلانی مباحث شورای اصلاح اساسنامه باشد.

کد مطلب 1781283

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