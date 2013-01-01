  1. عناوین کل
۱۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

حق نظری با مهر مطرح کرد:

تخصیص تنها 18درصد اعتبارات آموزشی منابع‌طبیعی وآبخیزداری آذربایجان‌غربی

تخصیص تنها 18درصد اعتبارات آموزشی منابع‌طبیعی وآبخیزداری آذربایجان‌غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از تخصیص تنها 18 درصد اعتبارات آموزشی و ترویجی با گذشت 9 ماه از سال خبر داد.

سعید حق نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در سال جاری 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی برای برنامه ها آموزشی و ترویجی مصوب شده بود، افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون تنها 18 درصد از این میزان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای ازطرحهای مرتعداری در استان توسط 55 هزار مجری و بهره بردار اجرا می شود، اظهار داشت: با توجه به حجم فعالیتهای این نهاد، این میزان اعتبار برای ارائه آموزش های لازم برای مجریان طرح های منابع طبیعی پاسخگو نیست.

حق نظری آموزش، ترویج و فرهنگ‌ سازی برای رسیدن به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی را از اهداف مهم این نهاد عنوان و اضافه کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری ارائه آموزش به بهره‌ برداران و مجریان طرح های منابع طبیعی ضروری است.

رئیس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با بیان اینکه تعهد آموزشی امسال 5 هزار و 319 نفر است یادآور شد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از یک هزار و 935 بهره بردار در قالب 58 دوره، آموزش های لازم را در بخشهای جنگل، مرتع، بیابان، آبخیزداری، تعاونی ها و قوانین و مقررات منابع طبیعی فرا گرفتند.

حق نظری ترویج را یکی از تاثیرگذارترین عامل در ارتقا بینش افراد جامعه در رابطه با منابع طبیعی عنوان و اعلام کرد: ایجاد زمینه مشارکت مردم و حمایت بهره برداران یکی از مهمترین سیاست این اداره در راستای حفظ و صیانت از جنگل است.

وی با اشاره به نقش مردم و تشکلهای محلی درحفظ عرصه های ملی برای نسلهای آینده، یاد آور شد: آموزش و ترویج نقش مهمی در افزایش حضور و مشارکت مردم بویژه بهره برداران در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست دارد.

آذربایجان غربی دارای 2 میلیون و 700 هزار هکتار عرصه طبیعی است که 100 هزار هکتار را عرصه های جنگلی و بقیه را مراتع تشکیل می دهند.

کد مطلب 1781323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید