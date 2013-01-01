سعید حق نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در سال جاری 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی برای برنامه ها آموزشی و ترویجی مصوب شده بود، افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون تنها 18 درصد از این میزان تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای ازطرحهای مرتعداری در استان توسط 55 هزار مجری و بهره بردار اجرا می شود، اظهار داشت: با توجه به حجم فعالیتهای این نهاد، این میزان اعتبار برای ارائه آموزش های لازم برای مجریان طرح های منابع طبیعی پاسخگو نیست.

حق نظری آموزش، ترویج و فرهنگ‌ سازی برای رسیدن به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی را از اهداف مهم این نهاد عنوان و اضافه کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری ارائه آموزش به بهره‌ برداران و مجریان طرح های منابع طبیعی ضروری است.

رئیس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با بیان اینکه تعهد آموزشی امسال 5 هزار و 319 نفر است یادآور شد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از یک هزار و 935 بهره بردار در قالب 58 دوره، آموزش های لازم را در بخشهای جنگل، مرتع، بیابان، آبخیزداری، تعاونی ها و قوانین و مقررات منابع طبیعی فرا گرفتند.

حق نظری ترویج را یکی از تاثیرگذارترین عامل در ارتقا بینش افراد جامعه در رابطه با منابع طبیعی عنوان و اعلام کرد: ایجاد زمینه مشارکت مردم و حمایت بهره برداران یکی از مهمترین سیاست این اداره در راستای حفظ و صیانت از جنگل است.

وی با اشاره به نقش مردم و تشکلهای محلی درحفظ عرصه های ملی برای نسلهای آینده، یاد آور شد: آموزش و ترویج نقش مهمی در افزایش حضور و مشارکت مردم بویژه بهره برداران در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست دارد.



آذربایجان غربی دارای 2 میلیون و 700 هزار هکتار عرصه طبیعی است که 100 هزار هکتار را عرصه های جنگلی و بقیه را مراتع تشکیل می دهند.