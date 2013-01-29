ولادت حضرت رسول(ص)؛ ولادت نور

محمد(ص) نخستین فرزند آمنه وعبدالله وبنیان گذار مکتب اسلام 53 سال قبل از هجرت متولد شد و با ولادت خویش هر بتی در هر جای عالم مستقر بود رابر زمین افکنده، ایوان کسری رابه لرزه درآورده وآتشکده فارس را به خاموشی بدل می سازد.

پیامبرقبل از تولد پدر خویش را از دست می‏دهند ودر 6 سالگی فقدان مادر را تجربه می کنند به همین جهت تا چندی به سرپرستی عبدالمطلب و پس از آن تحت نظر ابوطالب عموی خود رشد ونمو می یابند.

تولدپیامبر در سرزمینی که بربریت وبدویت در آن بیداد می کند وافکار خرافی چون سحر، جادو، زنده به گور کردن دختران و...رواج دارد حسی چون سقوط به قعر تاریخ را برای انسان تداعی می کند.

پیامبر (ص)در طول 23 سال نبوت خویش گرچه اتفاقات بسیاری را هم چون غزوات وجنگ های متعدد، تحریم اقتصادی، فتح مکه، تبیین رسالت جهانی و بسیاری از موارد دیگر را پشت سر می گذارد، اما نکته مهم در خصوص ایشان آن است که پیامبر (ص) صرف نظر از آنکه مجری احکام الهی بوده است و از این رهگذر پیروزی‏های چشم گیری را نصیب اسلام کرده اند، خود نیز خصال وصفاتی را دارا هستند که در توسعه اسلام نقش به سزا داشته است.

وجود خصلتهایی چون؛

- خودی بودن پیامبر (ازبین خود جامعه عرب انتخاب شدن)

- شرافت نسبی داشتن (از قریش بودن ومطرح بودن این قبیله در بین اعراب )

- گذشته نیکو داشتن (دوری از نفاق، دورویی وبه ویژگی امین مشهور بودن)

- خواندن و نوشتن ندانستن (امی بودن وعدم وجود زمینه علمی )

- تلاش فوق العاده وبیش از حد تکلیف (تلاش برای ابلاغ وتبیین رسالت با وجود موانع بسیار و در نهایت فداکاری وایستادگی نشان از تاثیر فردی وخصوصیات بارز محمد(ص) است که همین ویژگی های شاخص فردی باعث توجهه عموم مسلمانان ومستشرقان عالم گردیده است.

قرآن کریم در این باره درآیه 4 سوره قلم به صراحت بیان می‏کند که «وانک لعلی خلق عظیم » وتو (ای محمد) بر اخلاقی بزرگ وگران مایه تکیه داری. باید گفت: خود پیامبر (ص) نیز در ارتباط با هدف بعثت ورسالت خویش فرمودند «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» من برای اصلاح واکمال اخلاق امتم بر انگیخته شده‏ام.

گرچه این مطلب واین نکته که پیامبر فرموده‏اند تمام وجوهات اخلاقی را در بعدی وسیع اعم از اجتماع، اقتصاد، سیاست، خانواده و....را در برمی گیرد، اما به نظر می‏رسد همین یک دلیل برای آنکه پیامبر را اسوه حسنه و نمونه تمام عیار کمالات انسانی دانست کفایت می کند گرچه بسیاری دیگر هم چون، علی (ع)، خدیجه (س)، ابوطالب و حتی بزرگان قریش نیز بر سجایای اخلاقی پیامبر صحه می گذارند به طور مثال حضرت علی (ع ) در خصوص پیامبر فرمودند «سیرته القصد، سنته الرشد، کلامه الفضل، وحکمه العدل» روش او میانه روی، رفتار او هدایت وگفتارش معیار حق وباطل وفرمانش عدل وعدالت بود.

ابوطالب نیز در مورد پیامبر هنگام ازدواج با خدیجه (س) گفتند «ثم ان ابن اخی محمد بن عبدالله لا یوزن برجل من قریش الا رجح ولا یقاس باحد الا عظم عنه» برادر زاده ام محمد بن عبدالله با هیچ مردی از قریش سنجیده نمی شود جز آنکه بر اوبرتری دارد وبا هیچ کس مقایسه نمی شود مگر آنکه عظیم تر از اوست.

اما باید ذکر کرد که آنچه در خصوص زندگی پیامبر بسیار مهم است وبه نظر می‏رسد که کمتر بدان پرداخته شده وزوایای آن به خوبی تبیین نگردیده وجود برترین معجزه از سوی محمد (ص)یعنی قرآن است.

قرآن کریم که بزرگترین معجزه پیامبر عظیم اسلام است از هیچ یک از انبیاء دیگر از آدم تا خاتم صادر نشده واین معجزه بر سایر معجزات از لحاظ کفایت برای نبوت، منحصر نبودن به مکان و زمان خاص، و...از جهات متعدد برتری دارد. قرآن بی شک محتوای فکری انقلاب پیامبر (ص) است وخداوند با معجزه قرار دادن چیزی هم چون قرآن کریم جمود فکری عرب جاهلیت را در هم می‏شکند.

این امر حتی تا بدان جا پیش می رود که تاثیری چشمگیر بر مردم یثرب دارد و آن طور که در سیره و مغازی ذکر گردیده مدینه به وسیله قرآن فتح شده است (فتحت المدینه بالقرآن).

گرچه مشرکان براین معجزه پیامبرخط بطلان کشیده وآن را افسانه پنداشتند اما باز هم عقل سلیم آنان در نهان قادر به انکار برتری آیات قرآن نبوده ودر تواریخ آمده است که عده ای از همین مشرکین برای استماع آیات نورانی قرآن شبها به کنار منزل پیامبر ویا قاریان دیگر قرآن می رفتند.

اما به راستی دلیل اینکه قرآن معجزه پیامبر است چه می تواند باشد؟



باید گفت: قرآن معجزه پیامبر است زیرا خداوند می خواهد با قرار دادن چنین معجزه ای برای رسولش جامعه راکد وبسته جزیرة العرب را که هر روز بر انحطاط آن اضافه می شد از این انحطاط وعقب ماندگی برهاند.

قرآن معجزه پیامبر است تا وی با تبیین آیات آن برای مردم جاهلی عرب آنان را از سطح حسی فراتر برده و زمینه تفکر و تعقل را در آنان بیدار کند.

قرآن معجزه پیامبر قرار گرفته تا با مطرح کردن داستان هایی از گذشتگان بر مبارزه همیشگی شرک و توحید تاکید کند وهمواره پیروزی توحید وحق را به مردم نشان دهد.

قرآن معجزه پیامبر قرار داده شده تا به اعراب نشان داده شود که هر راهی که گذشتگان آنان طی کرده‏اند همیشه درست نیست و نباید با تقلید صرف به را ه آنان رفت وهمانند آنان عمل کرد. همین شک اعراب نسبت به آنچه پیشینیان آنها انجام می‏داده‏اند چه بسا باعث آن می‏شده است که نسبت به آنچه می کنند به شک بیافتند وهمین شک منجر به یقین اعتقادی ودینی آنان گردد.