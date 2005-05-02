دوران خروش علمي مسلمانان از مساجد شروع شد

حجت الاسلام حميد حسين نژاد محمد آبادي مدرس دانشگاه علوم اسلامي رضوي با بيان اين مطلب به خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد افزود : اسلام بزرگترين سازنده فرهنگ اصيل است و با اندوخته هاي گرانبهاي خود غني ترين فرهنگ ها را بوجود آورد كه مجموع اين عوامل بر پايه قدرت مساجد در صدر اسلام بوده كه علاوه بر پايگاه ديني بعنوان مركز تبادل افكار و عقايد علمي نيز مطرح بودند .



وي فرهنگ را مجموعه اي از اندوخته هاي فكري و ، اخلاقي و اجتماعي يك قوم يا ملت دانست و اظهار داشت : در حقيقت فرهنگ به صورت يك پيكر است نه يك مجموعه متفرق و بايد گفت در حالي كه علم شعبه اي از اندوخته هاي بشري است، فرهنگ مجموعه اي از علوم است .



وي تصريح كرد : در حقيقت يكي از علل مهم در گسترش علوم و فرهنگ اسلامي اين بودكه مسلمانان در اخذ علوم تعصب نداشتند و علوم را از هر كجا كه بود مي گرفتند و در حقيقت اسلام به علم قداست داد .



مدرس دانشگاه علوم اسلامي رضوي در پاسخ به اين سوال كه چرا پس از صدر اسلام بحث علم و توجه به علم گرايي در ميان مسلمانان كمرنگ شد اظهار داشت : در اولين مورد بايد به اين نكته اشاره كرد كه خطبا و گويندگان بعد از صدر اسلام به جاي بيان ارزش ذاتي علم ، بيشتر به احترام و تكريم علما توجه داشتند و از بيان وجوهات ارزشي علم غافل شدند.



حسيني نژاد در ادامه بيان داشت : مسئله اصلي و مهم ايراد فقهي قضيه است ، بدين صورت كه علما و فقها علم را به صورت فريضه قلمداد نكردند ، زيرا هر جا كه مسئله به صورت فريضه مطرح شده مردم را تشويق به انجام آن كرده اند ، در حالي كه بعد از صدر اسلام علم در منظر عموم بصورت مقدمه قرار گرفت نه فريضه واجب.



وي در پايان راه بازگشت به فرهنگ و تمدن اصيل را عمل به سفارش قران ذكر كرد و افزود : قرآن كريم ما را به تدبر در خلقت دعوت كرده است و اين تدبر بدون نگرش عميق در اسلام درست نخواهد شد .

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