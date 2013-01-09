امیرکبیر قربانی هوسرانی و استبداد رأی سلاطین قاجار

میرزا تقی خان امیر کبیر حدود سال‏های 1210 تا 1214 هجری قمری متولد شد و از کودکی در خاندان قائم مقام در تبریز به سر می‏برد و در همان حال که زیردست پدر خود به امور آشپزخانه رسیدگی می‏کرد، نسبت به کسب سواد و دانش نیز علاقه وافر از خود نشان داد.

وی با ذوق فطری و هوش سرشار خویش توانست توجه چشمگیری را در فراگیری علوم عصر و دانش زمان اتخاذ کند. میرزا تقی خان در حدود سنین سی و سه سالگی مراحل اولیه خدمات اداری را در دستگاه عباس میرزا ولیعهد و نایب السلطنه طی کرد. به دستور قائم مقام زیر دست میرزا محمدخان زنگنه امیر نظام به سمت لشگر نویسی مشغول کار شد. بعدها به مقام منشی گری نظام ارتقاء یافت.

بی شک وجود چنین فرد با فراست و با تدبیری در آغاز سلطنت ناصر الدین شاه را می توان از جمله خوشبختی های وی دانست که در میان محیط آشفته و متشنج سیاسی آن روز در تحکیم سلطنت ناصرالدین شاه کوشید.

امیر کبیر از همان ابتدا به انجام اصلاحات در امور داخلی وخارجی پرداخته و کار و تلاش مضاعف را از ابتدای امر به عهده می‏گیرد. از جمله مواردی که او در سیاست داخلی به بهبود آن پرداخت می توان به



-برانداختن نفوذ درباریان

-قطع مستمری فوق العاده بدون سبب وعلت

-تمرکز امور اداری ومالیاتها وتنظیم بودجه

-تشکیل سپاه منظم

-برقراری دوستی با کلیه دول

-اصلاح وضع سفارت خانه‏ها

-جلوگیری از نفوذ خارجی در ایران و...بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

در خصوص اصلاحات متعدد امیر کبیر باید گفت محیط اجتماعی آن عصر به علت ارتباطی که بین مردم ایران با روسیه در شمال و انگلیس در جنوب برقرار شده بود و در اثر رفت وآمد هیات‏ها، سفرا و نمایندگان اروپا به ایران با اصلاحات جدید تا حدی مساعد و زمینه اخذ اصول زندگی و معارف اروپایی در ایران آماده شده بود. به همین علت امیر اصلاحات خود را در چند طیف مالی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و اداری در پی می گیرد که به اختصار به مواردی از آنان اشاره می‏شود.

در زمره امور مالی می‏توان به صرفه جویی در هزینه‏ها، حذف مستمری‏‎های گزاف درباریان و تعادل بین هزینه و درآمد اشاره کرد.



در خصوص اصلاحات نظامی باید اشاره کرد که امیر کبیر چون تا مدتها سمت لشکر نویسی امیر نظام را بر عهده داشته بر امور نظامی اشراف قابل ملاحظه‏ای دارد و سعی می‏کند تا به ایجاد کار خانه اسلحه سازی، تهیه اونیفرم شبیه نظام اتریش برای سربازان، سعی در تصحیح اخلاق وروحیه سربازان، منع جلوگیری از تجاوز و تعدی به اموال مردم و نشر رسالات و کتبی در زمینه فنون نظامی بپردازد.



اما در خصوص اصلاحات فرهنگی باید گفت امیرکبیر در واقع در زمینه فرهنگ بیش از آنکه به اصلاح فرهنگ بپردازد به توسعه فرهنگ مباردت می‏کند واز این جهت وی را به حق می توان مؤسس فرهنگ نوین ایران دانست.



زیرا او به وسیله احیای روزنامه، انتشار کتب فنی و بهداشتی و اعزام محصلین به اروپا و از همه مهمتر بنای دارالفنون جلوه‏ها ی بارزی از اصلاح طلبی اصولی خود را به نمایش می‏گذارد و به دستور او بود که روزنامه وقایع الاتفاقیه منتشر و از این طریق مردم از اخبار و اطلاعات کشور مطلع شدند.

قتل امیرکبیر چگونه رخ می دهد؟



در خصوص فاجعه قتل امیرکبیر مورخان بسیاری مطلب نوشته و اقدام به تجزیه و تحلیل ابعاد گوناگون آن کرده‎اند. بسیاری مرگ وی را طبیعی جلوه داده وعده ای دیگر آن را ناشی از حسادت و بغض و کینه فردی دانسته اند. اما آنچه که میرزا جعفر حقایق نگار خور موجی مورخ معاصر ناصرالدین شاه در تاریخ خوذ به نام حقایق الاخبار آورده حکایت از به قتل رساندن امیر دارد.

امیرکبیر گویا در روز جمعه 17ربیع الاول سال 1268 به حمام متصل به باغ فین رفته و پس از چند لحظه دو تن به نام‎های فراش باشی و میر غضب باشی داخل شده و حکم قتل امیر را از طرف ناصرادین شاه به وی می‏دهند و چون امیر از این امر مطلع می‏گردد به دلاک خود دستور می‏دهد تا رگهای دو دست اورا بگشاید و جان به جان آفرین تسلیم می‏کند.



به هر روی امیرکبیر آنچنان که گذشت تلاش بسیاری برای حفظ بقاء سلطنت ناصرالدین شاه انجام داده و به حق با عرق ملی و وطنی خود سعی کرد تا با به کار گیری اصلاحات متعدد برروند روبه رشد جامعه تاثیر بگذارد.



او که مظهر هوش خارق العاده و استعداد فطری طبقه سوم یعنی نجیب‏ترین طبقه جامعه آن روز ایران بوده است بدون تاثیر پذیرفتن از رذایل اخلاقی آن زمان در برابر مشکلات و موانع ایستادگی کرده و روحیه و توان خود را از دست نمی دهد. او در حقیقت قربانی دشمنی، حسادت، قدرت طلبی واستبداد رای سلاطین قاجار می گردد.