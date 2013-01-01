تبلیغات کالاهای خارجی از سطح مشهد جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرابی اظهار کرد: از ابتدای هفته جاری طرح ضربتی برخورد با تبلیغات کالاهای خارجی آغاز شد که در اولین مرحله بیلبوردهای که تبلیغات کالاهای خارجی را اکران کرده بودند جمع آوری شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: جمع آوری این بیلبوردها بر اساس دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور که شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی نیز بر اجرایی کردن مفاد این دستورالعمل در سطح استان تاکید کرده است و در راستای اجرای مصوبات کارگروه حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

سرابی بیان کرد: در اولین مرحله اجرای این طرح کارشناسان این اداره کل نسبت به شناسایی این تبلیغات اقدام کردند و به مدیران مسئول کانونهای آگهی و تبلیغات اعلام کتبی شد که نسبت به جمع آوری این تبلیغات اقدام کنند و همچنین جلسه ای نیز با این مدیران مسئول برگزار شد و دغدغه های کارگروه حمایت از کار و سرمایه ایرانی به آنان اعلام شد.

وی افزود: پس از ابلاغ کتبی و عدم جمع آوری بیلبوردها توسط کانون های آگهی و تبلیغات بیلبردهایی که تاییدیه ارشاد را قبل از اکران نداشته و یا بعد از ابلاغ نسبت به جمع آوری آنها اقدامی نکرده بودند با حکم قضایی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نسبت به جمع آوری آنان اقدام ضربتی صورت پذیرفت.

دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی تصریح کرد: با جمع آوری این تابلوهای تبلیغاتی تقریبا 80 درصد از فضاهای تبلیغات محیطی مشهد از تبلیغات کالاهای خارجی و اسامی بیگانه جمع آوری شد.

سرابی افزود: در مرحله دوم طرح جمع آوری تبلیغات کالای های خارجی از سایر بیلبردها و پلهای عابر پیاده انجام می شود و تبلیغات محصولات خارجی و یا اسامی بیگانه جمع آوری می شود و با کانونهای آگهی و تبلیغاتی که مجوز اکران طرحها را قبل از اکران اخذ نکرده اند برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

وی از طرح ضربتی جمع آوری تابلوهای سردرب مکانهای صنفی خبر داد و گفت: در راستای اجرای قانون ممنوعیت اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طرح جمع آوری تابلوهای سر درب مکانهای صنفی که از اسامی بیگانه استفاده می کنند تا پایان دی ماه اجرایی می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از کلیه واحدهای صنفی و کانونهای آگهی و تبلیغات و سایر مراکزی که تبلیغات محیطی انجام می دهند درخواست کرد تا در راستای اجرای این قانون همکاری و نسبت به جمع آوری این تبلیغات اقدام کنند.