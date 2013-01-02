افزایش یارانه ها مورد تائید نیست

سید سعید زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه افزایش یارانه ها مورد تایید نیست و این کار انجام نخواهد شد، اظهار داشت: مجلس مصوبه ای در راستای بحث یارانه ها ندارد و اگر افزایشی صورت گیرد بر خلاف قانون است.

وی با بیان اینکه افزایش یارانه ها موجب افزایش نقدینگی در جامعه و ایجاد تورم سرسام آور در جامعه می شود، بیان داشت: این نقدینگی موجب افزایش قیمت اجناس، افزایش قدرت خرید و چند برابر شدن تقاضا کالا در جامعه و کم شدن عرضه اجناس خواهد شد.

زمانیان با اشاره به اینکه با افزایش نقدینگی در جامعه تورم افزایش می یابد، اذعان داشت: افزایش یارانه ها در جامعه موجب اثرات سوء اقتصادی در جامعه می شود.

وی با اشاره به اینکه در بحث مواد غذایی، حجم زیادی در بازار وجود دارد و هیچگونه مشکلی در این زمینه در کشور وجود ندارد، بیان داشت: در حال حاضر احتکار در بخش مواد غذایی صورت گرفته و این مورد نیاز به مدیریت ، کنترل، نظارت و برخورد جدی با محتکرین دارد.