قیمت تندر 90 اعلام شد/ قیمت رسمی؛ 23 میلیون و 67 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ارایه درخواست قیمت‌گذاری از سوی گروه خودروسازی پارس خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با قیمت‌گذاری خودروی تندر90 مدل SR موافقت کرد. بر این اساس، قیمت رسمی این خودرو، 23 میلیون و 67 هزار تومان تعیین شده است.

این گروه خودروسازی البته افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات خود را نیز به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه کرده بود که هنوز مورد موافقت واقع نشده است.

همچنین اوایل آذرماه سال جاری نیز، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با قیمت جدید خودروی تیانا مدل‌های mid و hight موافقت کرده بود که بر این اساس خودروی تیانا مدل mid معادل 103 میلیون تومان و خودروی تیانا مدل hight معادل 109 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود.