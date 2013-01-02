قیمت تندر 90 اعلام شد/ قیمت رسمی؛ 23 میلیون و 67 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ارایه درخواست قیمتگذاری از سوی گروه خودروسازی پارس خودرو، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با قیمتگذاری خودروی تندر90 مدل SR موافقت کرد. بر این اساس، قیمت رسمی این خودرو، 23 میلیون و 67 هزار تومان تعیین شده است.
این گروه خودروسازی البته افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات خود را نیز به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارایه کرده بود که هنوز مورد موافقت واقع نشده است.
همچنین اوایل آذرماه سال جاری نیز، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با قیمت جدید خودروی تیانا مدلهای mid و hight موافقت کرده بود که بر این اساس خودروی تیانا مدل mid معادل 103 میلیون تومان و خودروی تیانا مدل hight معادل 109 میلیون تومان قیمتگذاری شده بود.
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