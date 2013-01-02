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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۸:۴۹

ایزدپناه:

50 مغازه کار عرضه برنج در آبادان را بر عهده دارند

50 مغازه کار عرضه برنج در آبادان را بر عهده دارند

آبادان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان گفت: در حال حاضر 50 مغازه در نقاط مختلف شهری آبادان کار عرضه برنج را انجام می دهند.

محمد علی ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کار عرضه برنج در این مغازه ها با نظارت مستقیم کارشناسان این واحد به انجام می رسد، افزود: این کار در راستای کنترل بازار، جلوگیری از گرانفروشی و یا کم فروشی و یا عدم عرضه برنج با هدف گران فروشی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: طبق هماهنگی صورت گرفته با مجمع امور صنفی درصدد شناسایی چندین واحد دیگر برای افزودن به جمع عرضه کنندگان برنج هستیم.

ایزدپناه با اشاره به تاکید فرماندار ویژه آبادان مبنی بر توجه به مناطق محروم در تامین و عرضه مایحتاج مورد نیاز و سهولت در تهیه اقلام مورد نیاز تاکید کرد: شناسایی و افزایش نقاط عرضه برنج در همین راستا صورت می گیرد.

وی از سهولت دسترسی شهروندان به برنج مورد نیاز به عنوان دلیل اصلی انجام این کار برشمرد و تصریح کرد: شب گذشته چهار کانتینر شامل 88 تن برنج وارد شهر شد که هم اکنون در حال عرضه به متقاضیان است؛ ضمن آنکه 100 تن برنج دیگر نیز به زودی وارد بازار می شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان با اشاره به افزایش  سه هزار ریالی نرخ هر کیلو برنج یادآور شد: قیمت هر کیسه 10 کیلویی برنج 280 هزار ریال است.
 
ایزدپناه با اشاره به نزدیکی اربعین حسینی یادآور شد: هیچگونه مشکلی در جهت تهیه و عرضه برنج مورد نیاز هیئتهای مذهبی نداریم و تمامی برنج مورد نیاز تهیه و در اختیار آنان قرار داده می شود.

به گفته وی سهمیه برنجی نیز برای ادارات شهرستان در نظر گرفته شده است که با استقبال خوب ادارات مواجه شده است.
کد مطلب 1781470

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