آبرسانی به 87 روستای لرستان به وسیله تانکر/ 36 میلیارد برای آبرسانی نیاز است

علیرضا کاکاوند در این رابطه در گفتگو با مهر با اشاره به جمعیت 628 هزار نفری روستایی لرستان اظهار داشت: به طور متوسط در فصول گرما پنج درصد از جمعیت روستایی لرستان از طریق تانکر آبرسانی می شوند.

وی با بیان اینکه این روستاها به دلیل وقوع خشکسالی دارای مشکل آب آشامیدنی هستند گفت: با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر در لرستان 50 درصد از چشمه های آب در این استان خشک شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان افزود: با این تفاسیر هم اکنون پنج درصد از جمعیت روستایی لرستان از طریق تانکر آبرسانی می شوند که بیشترین مشکل کم آبی در شهرهای کوهدشت، خرم آباد و نورآباد و در روستاهای مناطق صعب العبور گزارش شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با اشاره به وجود مشکل آب شرب در 510 روستای استان،عنوان کرد: عمده مشکل آب این روستاها به تبعات ناشی از خشکسالی برمی گردد.

کاکاوند با اشاره به منابع تولید آب روستاهای لرستان بیان داشت: در حال حاضر آب روستاهای لرستان از 355 حلقه چاه، 88 چشمه و 26 قنات تولید می شود.

وی همچنین با اشاره به روند آبرسانی به روستاهایی که دارای مشکل آب شرب هستند گفت: توزیع آب از طریق تانکر با توجه به تغییر فصول تغییر می کند به طوریکه در ابتدای فروردین ماه سالجاری 57 روستا، در شهریورماه 145روستا و در آذرماه امسال 87 روستا از طریق تانکر آبرسانی شده اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان ادامه داد: با این تفاسیر طی 9 ماه نخست سالجاری 144هزار و 72 مترمکعب آب به وسیله 18 دستگاه تانکر در بین روستاهای لرستان توزیع شده است.

کاکاوند با اشاره به مشکل کمبود اعتبار برای آبرسانی به روستاهای استان بیان داشت: در حال حاضر دو هزار و 836 روستا در لرستان وجود دارد که از این تعداد هزار و 219 روستا با 100 هزار و 572 مشترک تحت پوشش شرکت آبفار استان قرار دارند.

وی با بیان اینکه آب آشامیدنی این روستاها از طریق 466 منبع آب تامین می شود، یادآور شد: در صورت اختصاص 36 میلیارد تومان اعتبار به شرکت آبفار لرستان مشکل کمبود آب روستاههای لرستان برطرف می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان همچنین به مطالبات این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: در مجموع شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان سه میلیارد تومان از مردم طلب دارد که این امر مشکلاتی را برای اجرای پروژه های این شرکت ایجاد کرده است.

وی خواستار پرداخت این میزان طلب شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان از سوی مردم شد و تصریح کرد: برای آبرسانی و اجرای پروژه های این شرکت در روستاها این طلب باید از سوی مردم پرداخت شود.

کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر امسال اشاره کرد و بیان داشت: در این دهه مجتمع آبرسانی دهستان رباط خرم آباد به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان با بیان اینکه منبع تامین آب سراب رباط به دلیلی خشکسالی با کاهش دبی آب مواجه است، یادآور شد: آب روستاهای دهستان رباط علاوه برکم آبی به دلیل غلظت املاح و گوگرد غیرقابل شرب است.

وی اظهار داشت: شرکت آبفار لرستان در راستای رفع مشکل آب این دهستان اقدام به راه اندازی مجتمع آبرسانی به این دهستان کرده است.

کاکاوند ادامه داد: در این راستا به منظور رفع مشکلات مردم کار ساخت این مجتمع آبرسانی انجام و برای حفر و تجهیز، ساخت دو باب مخزن و خط انتقال این مجتمع در مجموع 600 میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان یادآور شد: با بهره برداری از مجتمع آبرسانی دهستان رباط خرم آباد حدود 700 خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.