بيش از 44 ميليون راي دهنده انگليسي واجدين شرايط حضور در انتخابات مي باشند

به گزارش خبرنگار اعزامي مهربه لندن، ارتباط ميان اين دو مجلس از طريق يك كنوانسيون دستورالعمل پارلمان ايجاد مي شود و روند قانوني هر دو از پيش تعيين شده است.

پارلمان انگليس امروز شامل اعضاي انگليسي ، ايرلند شمالي، اسكاتلند و ولز است و سه حزب انگليسي نيز شامل محافظه كار كه سابقه تاسيس آن به قرن 17 باز مي گردد و رهبري آن را مايكل هووارد برعهده دارد، دومين حزب ، حزب كارگراست كه تاريخ تاسيس آن به سال 1900 باز مي گردد كه تحت فشار سوسياليست ها و اتحاديه هاي تجاري پارلمان ايجاد شد و هم اكنون رهبري آن را توني بلر نخست وزير فعلي انگليس بر عهده دارد و اين بدان جهت است كه در انتخابات قبلي بيش از 300 كرسي را به خود اختصاص داد و رهبر حزب نخست وزير است وحزب ليبرال دموكرات كه اين حزب عمري در حدود 150 ساله داردو در سال 1859 تاسيس شد و چارلز كندي رهبر اين حزب است.

گفتني است عليرغم اختلاف مبنا در تاسيس احزاب فوق ، هر سه حزب اصلي در سال 1983 وارد پارلمان شدند.

ويژگيهاي افراد واجد شرايط جهت راي دهي در انگليس بشرح ذيل است :

- افراد راي دهنده بايد 18 سال به بالا باشند.

- شهروند انگليس، جمهوري ايرلند و يا يكي از كشورهاي مشترك المنافع با اين كشور باشد.

- همچنين راي دهندگان افرادي هستند كه بايد ساكن منطقه اي نباشند كه از شركت در انتخابات محروم باشند.

- دليل محروميت بعضي از مناطق در متوني آمده است كه تقريباً هيچ يك از منابع رسمي انگليس تمايلي به اظهار نظر در باره آن نداشتند.

- همچنين انگليسي هائي كه كمتر از 20 سال در كشورهاي ديگر اقامت دارند نيز مي توانند در انتخابات شركت كنند.

بطوركلي بيش از 44 ميليون راي دهنده با شرايط مذكور براي انتخابات عمومي اين دوره براي روز پنجشنبه آماده مي شوند، اما نكته اساسي در اين دوره ميزان مشاركت با توجه به اختلاف نظرها وديدگاههاي تند احزاب نسبت به همديگر مي باشد كه در اين شرايط بسياري معتقدند حداكثرحدود 50 در صد از مردم در اين دوره حضور مي يابند.

در سال جاري آخرين زمان ثبت نام براي شركت در انتخابات روز جمعه 11 مارس بوده است.