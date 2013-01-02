شاه محمدلو با "نیلوفر مرداب" در راه جشنواره تئاتر فجر

فروتن در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "نیلوفر مرداب" نوشته ترانه برومند است و در فضایی اجتماعی و کاملا رئالیستی زندگی زنی را روایت می کند که مورد اذیت و آزار همسرش قرار گرفته است. در طول داستان این زن حضور ندارد چون چندین ماه است که ناپدید شده و همه به دنبالش می گردند...

وی افزود: بهرام شاه محمدلو، محمد ساربان، ژاکلین آواره، صادق توکلی، بنفشه اعراب، جمشید صفری، صادق صرو علیشاهی و مهدی سلیمانی منصور بازیگران "نیلوفر مرداب" هستند.

وی درباره محل تمرین گروه نمایش عنوان کرد: به تازگی و پس از اینکه کار در جشنواره پذیرفته شد گروه ما توانست در اداره تئاتر هفته ای سه روز تمرین بگیرد. با وجود اینکه اداره تئاتر وظیفه دارد به همه گروه ها پلاتو تمرین بدهد ولی عملا این اتفاق به درستی روی نمی‌دهد.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه اداره تئاتر نتوانست پلاتوی مناسبی را در اختیار ما قرار دهد مجموعه تئاتر شهر اجازه داد در آنجا تمرین کنیم در صورتی که جزو وظایفش نبود. اما متاسفانه بعد از آغاز اجراها در سالن های تئاتر شهر تمرینات ما دوباره تعطیل شد. پس از آن پلاتوی حوزه هنری را تا زمان اعلام نتایج در اختیار ما قرار دادند.

وی عنوان کرد: هنوز کمک هزینه ای برای ساخت دکور و دوخت لباسها به ما تعلق نگرفته است که امیدوارم در چند روز آینده این اتفاق بیفتد چون هزینه های ساخت دکور را گروه نمی تواند به تنهایی تقبل کند و حتما باید کمک هزینه های گروه ها به موقع پرداخت شود. البته در فراخوان اعلام کردند که به بخش ایران تا 15 میلیون کمک هزینه تعلق می گیرد که امیدوارم این مبلغ به همه گروه ها پرداخت شود.