تلاشها برای کشف شبکه جاسوسی گسترده رژیم صهیونیستی در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، یک منبع امنیتی یمنی اعلام کرد: مقامات قضایی در عدن بازجویی از فردی را که برای موساد اسرائیل جاسوسی می کرد، آغاز کرده اند.

این منبع یمنی بیان کرد: این فرد که در شهر تعز در جنوب یمن دستگیر و اخیرا به شهرعدن منتقل شده است، در یکی از زندانهای آن به سر می برد.

منبع یمنی افزود: مقامات قضایی بازجویی از این فرد را که دارای دو نام علی عبدالله محسن الحیمی السیاغی و آبراهام الدرعی و تابعیت رژیم صهیونیستی است، آغاز کرده اند.

این منابع بیان کرد: بازداشت الدرعی در چارچوب طرحی برای کشف شبکه جاسوسی گسترده ای که به نفع رژیم صهیونیستی فعالیت می کنند، صورت گرفته است. وی چند هفته قبل در شهر تعز دستگیر و به عدن منتقل شده است و در زندان المنصوره به سر می برد.

این در حالی است که پایگاه "عدن الغد" در این باره نوشته است : نامه نگاری های زیادی میان دستگاههای امنیتی در عدن درباره موضوع جاسوس اسرائیلی رد و بدل شده که شامل اتهامات وارده به وی است.

این پایگاه بیان کرد: این اولین بار است که در تاریخ یمن شخصی که تابعیت رژیم صهیونیستی دارد در برابر نهادهای امنیتی این کشور قرار می گیرد.

در مارس 2009 یک دادگاه یمنی برای فرد یمنی به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی حکم اعدام و برای دو یمنی دیگر در همان موضوع احکام زندان به مدت 5 و 3 سال صادر کرده بود.