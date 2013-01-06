عدم حضور بانوان والیبالیست فارس در مسابقات سوپر لیگ/مظلومیت زنان ورزشکار ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان والیبالیست فارس به دلیل توانمندی و استعدادهای فراوانی که دارند طی 10سال گذشته همواره حضور درخشانی در سطح کشور داشته اند به گونه ای همواره بازیکنان استان فارس از مهره های اصلی تیم ملی والیبال کشور دررده بانوان محسوب می شوند و هم اکنون نیز سه نفر از والیبالیست های جوان فارس به نام های نگار کیانی، میناروستا، الهام فلاح عضو تیم ملی والیبال کشور در بخش جوانان و بزرگسالان هستند.

در سال جاری مسابقات سوپرلیگ بانوان دو تیم والیبال استان فارس از شهرهای شیراز و آباده اجازه حضور درمسابقات را داشتند که متاسفانه به دلیل عدم حمایت اسپانسر هردو تیم از حضور در مسابقات انصراف دادند.

به واقع انصراف تیم های والیبال استان فارس از حضوردرمسابقات سوپر لیگ نشان دهنده ادامه دار بودن مظلومیت زنان ورزشکار است زیرا که صاحبان کارخانجات و صنایع می گویندفقط از ورزش هایی حمایت می کنند که از طریق تصویر صداو سیما بتواند تبلیغات این اسپانسرها پخش شود.

آینده والیبال ایران دردستان توانمندبانوان والیبالیست فارس است

نائب رئیس هیئت والیبال استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهراز حضور هفت هزار نفر بانوی والیبالیست درفارس یاد کرد و اظهار داشت: دراستان فارس میزان حضور بانوان دررشته والیبال از آقایان بیشتر است به گونه ای که هم اکنون در تمامی شهرستان های فارس این ورزش به صورت جدی توسط بانوان انجام می شود.

شهره سجادی تصریح کرد: آینده والیبال ایران در دستان توانمند بانوان والیبالیست فارس است اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت کافی اسپانسر این ورزشکاران نمی توانند به شکل مطلوب استعدادهای خود را نشان دهند.

وی ادامه داد: استان فارس از 10سال پیش تاکنون در رشته والیبال بخش بانوان همواره حضور موفقی در مسابقات سوپر لیگ داشته است به گونه ای که در رقابت های سال گدشتهتیم شیراز عنوان چهارم مسابقات را کسب کرد.

نائب رئیس هیئت والیبال استان فارس اضافه کرد: در سال جاری علاوه برتیم والیبال بانوان شیراز ، تیم آباده نیز مجوز حضور در مسابقات سوپر لیگ را کسب کرد که متاسفانه به دلیل عدم حمایت اسپانسر هردو تیم از حضور در مسابقات انصراف دادند.

سجادی افزود: برای حفظ این دوتیم در مسابقات سوپر لیگ والیبال به بسیاری از ادارات، شرکتها و صنایع خصوصی مراجعه کردم اما از سوی مدیران این ارگانها اعلام شد به دلیل عدم پوشش خبری مسابقات بانوان حمایت از این تیم ها سودی ندارد و به همین دلیل نمی توانیم حمایتی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: تازمانی که دیدگاه صاحبان صنایع و کارخانجات به ورزش بانوان این گونه است ورزشکاران زن به دلیل عدم حمایت کافی نمی توانند توانمندی و استعداد خود را به معرض نمایش بگذارند.