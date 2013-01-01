به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه هفته گذشته "زندگی مشترک و آقای محمودی و بانو" به کارگردانی سید روح‌الله حجازی تحویل دفتر جشنواره فجر شد، ساخت موسیقی این فیلم توسط کارن همایونفر به پایان رسید تا جهت میکس نهایی به امیرحسین قاسمی سپرده شود.

این فیلم در ادامه فیلم قبلی حجازی "زندگی خصوصی آقا و خانم میم"، با مضمون اجتماعی مقابل دوربین رفته است. داستان این فیلم روایت تاثیر میهمانان بر زندگی خانواده آقای محمودی است که بازگوکننده تفاوت‌های آشکار فرهنگی در انتخاب سبک زندگی است.

حجازی درباره جشنواره امسال گفت: امیدوارم امسال جشنواره دغدغه‌مندی داشته باشیم. جشنواره‌ای که آینه‌ای باشد از طیف‌های گوناگون اجتماعی.

وی افزود:مهمترین دغدغه من در فیلم قبلی و فیلم جدید، بیان وضعیت فرهنگی حاکم بر زندگی مردم است و سعی کرده‌ام که در اثر جدید با طیف گسترده‌تری از مخاطب ارتباط برقرار کنم.

حمید فرخ نژاد، هنگامه قاضیانی، پیمان قاسمخانی، ترلان پروانه... و ترانه علیدوستی. از بازیگران فیلم هستند.

دیگر عومال فیلم عبارتند از کارگردان: سیدروح ‌الله حجازی، نویسنده: علی طالب‌آبادی (بر اساس طرحی از: سید روح ا... حجازی)، مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، طراح گریم: سعید ملکان، تدوین: سپیده عبدالوهاب، آهنگساز: کارن همایون‌فر، صداگذاری و میکس: امیرحسین قاسمی، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، مدیر صدابرداری: وحید مقدسی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: رضا بختیاری‌نیک. منشی صحنه: نائله شریفی، دستیار دوم کارگردان: علیرضا لنگرودی، مدیر تولید: پیمان جعفری، جانشین تهیه‌کننده: علیرضا باذل، تهیه‌کننده: مهدی داوری.

