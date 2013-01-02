سخنان رئیس جمهور در پایان دولت دهم تبلیغات سیاسی است

حمید رضا ترقی، معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پایان هر دولت مباحثی از سوی مسئولان اجرایی با هدف تحت تاثیر قرار دادن فضای انتخابات مطرح می شود، گفت: در تمامی دوره ها در آستانه انتخابات ورود به این نوع مباحث را داشته ایم. یک عده ای برای جلب توجه اقشار خاکستری جامعه که بی تفاوت هستند و قید و بند چندانی نسبت به مسائل اعتقادی ندارند، حرف هایی می زنند که درواقع نشان دهنده عقب نشینی نظام از جامعه سازی و دولت سازی اسلامی و به ضررفضای انتخاباتی است.

وی افزود: ما باید فضای انتخاباتی را به سمتی ببریم که انتخاب مردم روز به روز به معیارهای اسلامی نزدیک تر شود تا مردمسالاری دینی محقق شود؛ بنابراین این نوع رفتارها به نظر می رسد که با حرکت جامعه ما به سمت مردم سالاری دینی مغایرت دارد.

ترقی با اشاره به سخنان رئیس جمهور درهمایش سی‌امین سالروز تنقیح گزینش به فرمان امام (ره) بیان داشت: به نظر می رسد که در چنین مقطعی برخی افراد می خواهند با مطرح کردن چنین صحبت هایی از فضای انتخاباتی بهره برداری تبیلغاتی کنند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در خصوص گزینش ادامه داد: به عنوان مثال اصولا موضوع گزینش فیلتری است که برای جامعه سازی انقلابی، نظام سازی اسلامی و دولت سازی اسلامی بوجود آمده است و اگر بنا بود که ما یک حکومت فاقد دین می داشتیم طبیعا در این زمینه گزینش در حد رعایت قانون اساسی و یا پایبندی به آن کفایت می کرد.

وی افزود: زمانی که می خواهیم اداره کشور را به دست کسانی که قوانین اسلامی را پیاده کنند بسپاریم، باید کسانی را که پیابند به مبانی فکری و اعتقادی نظام هستند را در مسند کار بنشانیم تا بتوانند زمینه پیاده شده اسلام را در جامعه مهیا کنند. از زمان انقلاب تا به امروز معیارها تغییرات زیادی داشته است اما روند این تغییر متناسب با زمان و رو به تکامل بوده است.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در پایان بیان داشت: اگر ما افرادی در مسئولیت های مختلف بگماریم که حقوق بیت المال در نظام اسلامی را بگیرند و هیچگونه اصول اسلام را در کردار، عقایدشان و حتی در ظاهرشان رعایت نکنند این خیانت به اسلام است و در کل رئیس جمهور نیز با توجه به عهدی که بسته است باید حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام باشد و ماموریت پیاده کردن اسلام در جامعه را به خوبی انجام دهد.