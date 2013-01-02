مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این اقدام در پی دستورالعمل ارسالی از معاون امور عمرانی وزارت کشور مبنی بر ارزیابی عملکرد شهرداری ها صورت می گیرد.

وی گفت: بر اساس مفاد این دستور با تشکیل تیم ارزیابی از کارشناسان حوزه معاونت امور عمرانی و مراجعه مستقیم به شهرداری ها، این مهم انجام می شود.

مهرور همچنین انتخاب شهرداری های نمونه را بر این اساس عنوان کرد و گفت: از این پس انتخاب شهرداری های نمونه استان نیز با توجه به عملکرد آنان و میزان تطابق آن با معیارهای مطرح شده انجام خواهد شد.

وی ضمن اظهار امیدواری از تاثیر این بازدیدها در ارتقای کیفیت و مدیریت امور شهری گفت: ارائه خدمات کیفی، توجه به فرهنگ سازی در زمنیه های مختلف، پاکیزگی شهری و.. در نهایت منجر به رضایتمندی مردم از شهرداری ها شده و در ارزیابی عملکرد آنها تاثیرگذار است.