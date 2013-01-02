حمایت از سرمایه گذاری تولیدات بومی فناوری ارتباطات در خارج از کشور

محمود لیائی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشکیل سامانه حمایتی فرصتهای سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خارج از کشور خبر داد و اظهار داشت: این سامانه یکی از سامانه های حمایتی تشکیل شده در ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا است که این امکان را برای صنعتگران این حوزه فراهم می کند که محصولات خود را در بازارهای خارج از کشور نیز عرضه کنند.

وی با بیان اینکه فرصتهای سرمایه گذاری صنعتگران فاوا در خارج از کشور باید با مشارکت رایزن های اقتصادی فرهنگی ایران با کشورهای مختلف شکل گیرد، ادامه داد: در این راستا صنعتگران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می توانند با عضویت در این سامانه نسبت به ارائه توانمندی ها و محصولات خود اقدام کنند.

لیائی با تاکید براینکه رایزن های اقتصادی فرهنگی ایران می توانند در شناسایی بازار هدف محصولات صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای دیگر مثمرثمر واقع شوند تصریح کرد: هم اکنون شرکتهای ایرانی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه تولید کالاهایی چون فیبر، کابل و پنل خورشیدی در خارج از کشور رقابت کنند و براین اساس زمینه و فرصتهای سرمایه گذاری با توجه به بازارهای هدف برایشان محقق خواهد شد.

رئیس ستاد حمایت از تولیدات بومی فاوا با بیان اینکه صنعتگران فاوا باید زمینه توانمندی خود را از طریق این سامانه اطلاع رسانی کنند خاطرنشان کرد: نیازهای این شرکتها توسط این سامانه شناسایی شده و با توجه به بازارهای هدفی که از سوی رایزن های بازرگانی معرفی می شوند این سرمایه گذاری ها انجام خواهد شد.

به گفته وی حمایت از فرصتهای سرمایه گذاری محصولات بومی فاوا در خارج از کشور با همکاری معاونت بین الملل ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت.