به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری عصر سه شنبه در ستاد دهه فجر این شهرستان افزود: جنبش‌ های اسلامی معاصر حیات خود را مدیون انقلاب اسلامی‌ هستند زیرا انقلاب اسلامی به اسلام و مسلمانان حیاتی تازه بخشید آنها را از عزلت و حقارت نجات داد.

وی اظهارداشت: انقلاب بزرگ اسلامی ایران از شکوه و اوج و ژرفای خاصی برخوردار بود که در پهنه تاریخ و در تمامی نهضت‌ ها و جنبش‌ های جهان برای آن مانندی نمی ‌توان یافت.

فرماندار املش با بیان اینکه رمز و راز این بی مانندی و یگانه ‌بودن در دو نکته یا دو عامل اساسی ایمان و وحدت نهفته است، گفت: انقلاب اسلامی ایران بزرگترین حادثه قرن بود که در سرتاسر جهان با عظمت‌ کامل منعکس شد و اقطار گیتی را درهم نوردید و تاثیرات کلی در سیاست عمومی‌ جهانی و تغییر و تحولات مهم در سطح منطقه گذاشت.

وی افزود: این انقلاب توانست شگفتی و تحسین وسائل‌ ارتباط جمعی جهانی و بیداری افکار عمومی ملت را برانگیزد و بارقه‌ های امید و جرقه ‌های‌ پیروزی ایمان بر ماده و مادیات را طنین افکند و در برهه کوتاه از زمان پیام معنویت را به قلوب مستضعفان، ستمدیدگان و دربند کشیده‌ ها برساند.

جعفری بیان داشت: انقلاب اسلامی نعمت بزرگ خداوند به ملت ایران است که یکی از راه ‌های شکرگزاری این نعمت الهی برگزاری مراسم نکوداشت دهه فجر است.



وی همچنین با اعلام اینکه اثرات انقلاب اسلامی باید با برنامه ریزی مناسب به مردم شناسانده شود، ادامه داد: اکنون دشمن و استکبار جهانی با تمام توان علیه نظام جمهوری اسلامی وارد شده که باید آگاهی دادن به ملت با بصیرت برای مقابله با آنان از دیگر برنامه ‌های ستاد دهه فجر در سال‌ جاری باشد.