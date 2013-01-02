مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جمع آوری پرداخت نقدی کرایه اتوبوس واحد در قم گفت: یکی از برنامه هایی که حوزه معاونت حمل و نقل با جدیت دنبال می کند هوشمند سازی کل سیستم حمل و نقل عمومی در قم است.



وی ادامه داد: با اجرای این طرح شهروندان می توانند با خرید یک کارت و شارژ آن خدماتی را که در حوزه شهری چه در زمینه حمل و نقل عمومی و استفاده از پارکینک ارائه می شود را از طریق پرداخت هزینه با کارت دریافت کنند.



معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم با بیان اینکه در اولین قدم برای اجرای این طرح ناوگان اتوبوسرانی مجهز به سیستم کارت بلیط شد گفت: این طرح با نصب دستگاه کارت خوان بر روی کلیه توبوس ها و مینی بوس های استان اجرایی شد.



وی با اشاره به اینکه از ابتدای بهمن ماه خدمات ناوگان اتوبوسرانی استان تنها از طریق کارت بلیط ارائه می شود گفت: با توجه به اینکه این طرح برای به سایر ناوگان حمل و نقل عمومی مانند مترو منوریل نیز تعمیم داده می شود از ابتدای بهمن در ناوگان توبوس واحد این طرح به کلی اجرا و از این تاریخ پرداخت های نقدی از ناوگان اتوبوسرانی جمع آوری می شود.



معصومی ضمن توصیه به شهروندان برای تهیه هر چه سریعترکارت بلیط گفت: با همه گیر شدن اجرای این طرح قیمت کارت بلیط و شارژآن از ابتدای بهمن ماه افزایش خواهد یافت و زمان کنونی بهترین فرصت برای تهیه کارت بلیط است.



وی افزایش سرعت خدمات رسانی، برنامه ریزی دقیق درباره میزان هزینه کرد در ناوگان توبوسرانی از سوی شهروندان، گرفتن پرینت از گردش کارت بلیط توسط شهروندان در صورت لزوم، آسودگی در جا به جایی پول نقد و همچنین رهایی از دغدغه های تهیه پول خورد توسط مسافران و رانندگان را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمرد.