به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در دیدار فرمانده انتظامی استان قم با وی اظهار داشت: از اینکه فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی با علما، مراجع و بزرگان دین ارتباط دارند باعث افتخار است.



وی گفت: در کشورهای دارای نظام دیکتاتوری، نیروهای مسلح به گونه‌ای تربیت می‌شوند که در اختیار آنها بوده و جنبه مکانیکی داشته باشند و از خود درک و تحلیلی نداشته باشند، یعنی دستور از مافوق و اجرا از مادون است، اینها با روح اسلام سازگار نیست، به طوری که در رفتار و سیره پیامبر(ص) اثری از آن نمی‌یابیم.



استاد حوزه علمیه قم افزود: وقتی انسان فکر کند ابزاری بدون روح اسلامی است، دیگر مسئولیتی برای خود نمی‌شناسد و پیشرفت نمی‌کند.



وی با بیان اینکه بعد از رحلت امام خمینی(ره) از سوی دشمنان تلاش‌های زیادی شده تا به نیروهای مسلح آموزش‌های غلط و شبهات القاء شود ولی موفق نبوده‌اند، ابراز داشت: اگر نیروهای مسلح فکرشان خدمت الهی باشد، با کار مضاعف پیش رفته و خودشان را در برابر خدای متعال مکلف می‌دانند.



آیت الله مصباح یزدی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به برکت رهنمودهای امام خمینی(ره) و یارانش جنبه اسلامی انقلاب رشد مضاعف داشت، به طوری که در این خصوص شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در نیروی انتظامی بوده‌ایم.



تأکید بر آموزش روح انسان



وی با بیان اینکه نباید آموزش‌ها تنها حول محور آموزش‌های فنی باشد، افزود: در نظام اسلامی، یک آموزش مهمتری وجود دارد و آن آموزش روح انسان است.



نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: پلیس در نظام جمهوری اسلامی ایران یک انسان برجسته است که به خاطر خدا خدمت می‌کند، افتخار بزرگی است که سرباز امام زمان(عج) است، باید نسبت به این بینش و نگرش، آموزش‌های عالی را ببیند.



وی با اشاره به حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 اظهار داشت: همواره در کشور با عوامل فریب خورده و مزدور داخلی مواجه بوده‌ایم، باید بدانیم این افراد با نظام چگونه برخورد می‌کنند و چه نگرشی دارند، کسانی که فریب خورده‌اند نیتشان قصد براندازی نظام نیست بلکه در اثر ضعف تعلیم، تربیت و آگاهی است.



رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: پس از انقلاب اسلامی علاوه بر آموزش‌های فنی، آموزش ایدئولوژیک، آنچه مربوط به دین، جهان بینی اسلامی و بینش انسان نسبت به هستی است و آموزش نسبت به درک مسائل اجتماعی که گروه‌ها چگونه کار می‌کنند و اهدافشان چیست و از کجا الهام می‌گیرند، مورد بررسی قرار گرفت.



انحرافات بیشتر به دلیل نبود آموزش‌های صحیح است



وی افزود: از اوایل انقلاب، بحث آموزش عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح مطرح شد و پلیس که قبل از انقلاب جنبه مکانیکی داشت، با آموزش‌های عقیدتی، نسبت به درک عالم هستی، حول محور دین آموزش دید، البته هنوز به حد مطلوب خود نرسیده است.



آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه عدم آموزش‌های عقیدتی سیاسی آثار منفی خود را به بار خواهد آورد، گفت: انحرافات، گلایه‌ها و رفتار نامطلوب، بیشتر به دلیل نبود آموزش‌های صحیح است، باید انسان براساس مکتب اهل بیت(ع) تربیت شود، ارتقاء اطلاعات کارکنان نیروهای مسلح در مسائل دینی و اخلاقی اختصاص به قم و محدوده خاصی ندارد بلکه برای کل کشور است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: قم ویژگی خاصی دارد، مرکز فرهنگی، ایدئولوژی و زادگاه انقلاب اسلامی ایران است که وظیفه مسئولان را سنگین‌تر می‌کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه گفت: اینجانب به سهم خود به عنوان یک شهروند و بعنوان یک طلبه، صمیمانه از فعالیت‌های بسیار موثر پلیس در کشور تشکر می‌کنم.



پلیس با محوریت دین فعالیت می‌کند



فرمانده انتظامی استان قم نیز در این دیدار با بیان گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های پلیس استان طی 6 ماهه گذشته اظهار داشت: در این مدت، توجه به ارتقاء آموزش و بهبود و تعالی رفتار کارکنان و عملکرد آنها در جامعه در دستور کار قرار گرفته شد.



سردار کاظم مجتبایی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی همانند دیگر سازمان‌های کشور دگرگون شد و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، دینداری جایگاه خود را پیدا کرد.



وی با بیان اینکه پلیس با محوریت دین فعالیت می‌کند گفت: طبق آمار‌ها انتقادات از پلیس 4 درصد کاهش و رضایتمندی از عملکرد پلیس 7 درصد افزایش داشته است.



فرمانده انتظامی استان قم افزود: نیروی انتظامی کارش حساس است، هر چقدر در حرفه آموزی کار کنیم کم است، یک پلیس حرفه‌ای، حرفه‌ای حرف زده و رفتار می‌کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: پلیس همواره در عملکرد و موضع گیری‌ها در خط ولایت و رهبری بوده و توانسته جایگاهش را حفظ کند.



افزایش 20 درصدی سرقت‌های خرد در سال جاری



مجتبایی در ادامه بر اجتماعی کردن کنترل فضای جرم تاکید کرد و اظهار داشت: تعدادی از مجرمین در استان هستند که هیچ قانونی را بر نمی‌تابند، در هر ماه با اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی تعدادی از اراذل و اوباش و کسانی که باعث سلب آسایش مردم شده‌اند، دستگیر و تحویل مراجع قضایی می‌شوند.



فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه طی 6 ماهه گذشته سرقت‌های خرد در استان 20 درصد افزایش داشته ولی در سایر موارد شاهد کاهش جرائم بوده‌ایم گفت: پلیس با بهره گیری از نظر مراجع معظم تقلید و آیات عظام روز به روز هدفمند‌تر عمل می‌کند.



سردار کاظم مجتبایی، فرمانده انتظامی استان قم در پایان از سخنان حکیمانه آیت الله مصباح یزدی در روز 9 دی، تقدیر و تشکر کرد.