پیشنهاد بازنشستگی زنان با 20 سال خدمت در مجلس

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به پیشنهاد بازنشستگی زنان ۲۰ سال خدمت، گفت: این طرح از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس ارائه شده و مطالبی در خصوص آن به گوش رسیده اما هنوز به شکل مکتوب و رسمی در دستور کار قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: این موضوع به زودی در کارگروه خانواده و جمعیت کمیسیون اجتماعی مورد بررسیهای همه جانبه قرار می گیرد تا به بهترین شکل اجرا شود.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: اساسا ارائه بسته های حمایتی و تشویقی به زنان شاغل حائز اهمیت است و باید تسهیلات ویژه ای برای زنان شاغل دارای فرزند در نظر گرفته شود اما در کنار تمامی این طرح ها، باید بررسی های دقیقی انجام شود تا ساز و کارهای اجرای آن نیز فراهم شود و بتوان لوایح اینچنینی را به قانون تبدیل و سپس در دستگاه ها و سازمانها اجرا کرد.

سعیدی خاطرنشان کرد: وقتی سخن از طرح های حمایتی زنان و افزایش جمعیت می شود، این شائبه به وجود می آید که این طرح ها در پی حذف زنان از جامعه هستند اما باید گفت که اهداف این بسته های حمایتی برای یاری بیشتر به زنان شاغل است زیرا همواره نقش زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی نقش متمایزی بوده است و این نقش در این برهه باید تقویت نیز شود.

وی تاکید کرد: تصویب هر قانونی در راستای حمایت از زنان مثبت است اما باید توجه کرد که تمامی این ها باید در سایه یک زیرساخت اصولی و ساز و کارهای از پیش تعیین شده انجام شود.

