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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۰:۰۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌‌مهر - گروه‌ورزشی: برگزاری مسابقات لیگ دسته برتر جودو و پیگیری مرحله گروهی تورنمنت بین‌المللی فوتبال مالزی بین تیم‌های پرسپولیس ایران با فرنز یونایتد اندونزی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه سیزدهم دی‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم صفر سال 1434 هجری قمری و دوم ژانویه سال 2013 میلادی.

- مرحله گروهی تورنمنت بین‌المللی و هشت جانبه فوتبال مالزی امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه B:
* ناسیونال اسلواکی - چونبوری تایلند
* فرنز یونایتد اندونزی - پرسپولیس ایران

- مسابقات لیگ دسته برتر جودو امروز با برگزاری دیدارهای زیر به میزبانی سالن شهید افراسیابی پیگیری می‌شود:
دور اول:
* گاز فجر جم - هتل ملک چالوس
* نفت مسجد سلیمان - دانشگاه آزاد اسلامی
* مؤسسه مالی و اعتباری میزان - پاس ثامن الحجج
دور دوم:
* شهدای خوزستان - هتل ملک چالوس
* پاس ثامن الحجج - گاز فجر جم
* مؤسسه مالی و اعتباری میزان - نفت مسجد سلیمان

- هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* چلسی - کوئینزپارک رنجرز
* لیورپول - ساندرلند
* نیوکاسل - اورتون

کد مطلب 1781909

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