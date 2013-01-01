تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سیزدهم دیماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم صفر سال 1434 هجری قمری و دوم ژانویه سال 2013 میلادی.
- مرحله گروهی تورنمنت بینالمللی و هشت جانبه فوتبال مالزی امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه B:
* ناسیونال اسلواکی - چونبوری تایلند
* فرنز یونایتد اندونزی - پرسپولیس ایران
- مسابقات لیگ دسته برتر جودو امروز با برگزاری دیدارهای زیر به میزبانی سالن شهید افراسیابی پیگیری میشود:
دور اول:
* گاز فجر جم - هتل ملک چالوس
* نفت مسجد سلیمان - دانشگاه آزاد اسلامی
* مؤسسه مالی و اعتباری میزان - پاس ثامن الحجج
دور دوم:
* شهدای خوزستان - هتل ملک چالوس
* پاس ثامن الحجج - گاز فجر جم
* مؤسسه مالی و اعتباری میزان - نفت مسجد سلیمان
- هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* چلسی - کوئینزپارک رنجرز
* لیورپول - ساندرلند
* نیوکاسل - اورتون
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