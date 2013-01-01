تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه سیزدهم دی‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم صفر سال 1434 هجری قمری و دوم ژانویه سال 2013 میلادی.

- مرحله گروهی تورنمنت بین‌المللی و هشت جانبه فوتبال مالزی امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه B:

* ناسیونال اسلواکی - چونبوری تایلند

* فرنز یونایتد اندونزی - پرسپولیس ایران

- مسابقات لیگ دسته برتر جودو امروز با برگزاری دیدارهای زیر به میزبانی سالن شهید افراسیابی پیگیری می‌شود:

دور اول:

* گاز فجر جم - هتل ملک چالوس

* نفت مسجد سلیمان - دانشگاه آزاد اسلامی

* مؤسسه مالی و اعتباری میزان - پاس ثامن الحجج

دور دوم:

* شهدای خوزستان - هتل ملک چالوس

* پاس ثامن الحجج - گاز فجر جم

* مؤسسه مالی و اعتباری میزان - نفت مسجد سلیمان

- هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* چلسی - کوئینزپارک رنجرز

* لیورپول - ساندرلند

* نیوکاسل - اورتون