افرادی در دادگاه 9دی محکوم و حذف شدند اما هرگز دستگیر نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل شامگاه سه شنبه در جمع دانشگاهیان یزد در سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان یزد اظهار داشت: مردم باید با حضور با بصیرت خود به دشمن بفهمانند که تحریم های آنها نمی تواند مانع حضور و وحدت و ولایتمداری مردم شود.

وی با بیان اینکه انتخابات آینده سه ضلعی است و سه گروه در این انتخابات شرکت می کنند، عنوان کرد: مردم باید با بصیرت این انتخابات را پشت سر بگذارند و فریب ظاهر، سوابق و شهرت افراد را نخورند.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: بصیرت نیاز اصلی مردم در انتخابات آینده است، افزود: بی بصیرتی منجر به سکولاریسم می شود، سکولارها مستقیم نمی گویند ما با اسلام مخالفیم، سکولاریسم مخالفت با عبادات فردی نیست اما آنچه جوهره اصلی اسلام است را می گیرد و ظواهر را به مردم نشان می دهد.

حداد عادل عنوان کرد: وقتی ظاهر برای مردم ملاک شد، مردم بی بصیرت می شوند و بی بصیریتی آنها را به حکومتها راضی می کند.

وی با بیان اینکه مردم باید بیدار باشند و انتخابی درست انجام دهند، افزود: ملاک شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت افراد، دستگیری و محاکمه افراد نیست چه بسا افرادی که در محکمه مردم و در دادگاه 9 دی محکوم و حذف شدند اما هرگز دستگیر نشدند و محاکمه نشدند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد: آنها با حکم مردم حذف شدند و این حذف خانگی به نفع آنها بود.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فتنه 88 از عصر روز رای گیری تا حماسه 9 دی پرداخت و گفت: هنگامی که رهبری از آنها بدون حضور خبرنگاران و دوربین ها، راهکار برای مسجل شدن تقلب یا عدم تقلب در انتخابات شدند، آنها فقط برخی کلیات را مطرح می کردند و هدف اصلی آنها این بود که رهبری را وادار کنند تا انتخابات را باطل اعلام کنند.

حداد عادل یادآور شد: در چنین شرایطی بود که رهبری این اقدامات و فرافکنی ها را "فتنه" خواندند و راه عبور از آن را نیز "بصیرت" اعلام کردند.

وی، فتنه را یک اصطلاح قرآنی و به معنای یک بلوای اجتماعی دانست که در آن تشخیص دوست از دشمن و حق از باطل دشوار است و نظیر آن در دوران امیر المومنین، امام علی (ع) نیز اتفاق افتاد.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به استان یزد در 12 دیماه سال 1386 عنوان کرد: رهبری قبل از سفر نسبت به مسائل استان مورد نظر مطالعه دقیقی می کنند و دیدارهای مردمی با طبقات مختلف اجتماع دارند و بعد از بازگشت نیز مصوبات سفر را دنبال می کنند.

وی ادامه داد: ایشان آنچنان با دقت به مسائل استانها توجه می کنند و از کمبودها در استانها ناراحتند که آثار تالم در چهره ایشان ملموس است.

حداد عادل یادآور شد: سفر اخیر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی زمانی بود که دشمن از فشار اقتصادی و بحران بازار ایران خرسند بود و گمان می کرد به نتیجه دلخواه خود نزدیک شده اما دیدند که مردم چگونه پروانه وار گرد ایشان جمع شدند و متوجه شدند که مردم ایران را با محاسبات کاخ سفید نمی توان مقایسه کرد.

حداد عادل در پایان این جلسه به سئوالات شرکت کنندگان در این اجتماع بزرگ دانشگاهیان پاسخ گفت.