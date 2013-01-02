بانک اطلاعات بیکاران گتوند تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نوری خواه شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون کارگری گتوند با اشاره به اتمام پروژه احداث سد گتوند علیا اظهار کرد: با توجه به اینکه این پروژه بزرگ رو به اتمام است، برای اشتغال افرادی که هم اکنون در این سد مشغول به کار هستند باید چاره اندیشی شود و تشکیل بانک اطلاعات بیکاران یکی از راه های شناسایی بیکاران واقعی است.

نوری خواه با تاکید بر لزوم رصد دقیق مشکلات بیکاران افزود: جامعه کارگری نیاز به حمایت دارد و برای حل معضل بیکاری ضروری است از ظرفیت سرمایه گذاران و کار آفرینان در تمام بخشها به خصوص در بخش توسعه کشاورزی منطقه برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده و حمایت شود.



معاون اجرایی سد و نیروگاه گتوند علیا نیز در این جلسه از تعدیل نیروهای این پروژه تا پایان سال خبر داد و گفت: با پایان گرفتن پروژه سد گتوند علیا تا پایان امسال، 90 درصد پرسنل شاغل در این پروژه ملی تعدیل می شوند و در این تعدیلها نیز اولویت با پرداخت کامل حق و حقوق کارکنان است و امیدواریم با تامین منابع مالی، مشکلی برای پرداخت نداشته باشیم.



محمد حسیم معنوی فر اضافه کرد: با توجه به اینکه پس از اتمام پروژه تنها تعداد اندکی از نیروها برای بهره برداری و نگهداری به کارگیری خواهند شد، مقدمات این کار از طریق انجام آزمون صورت گرفته و در ماه های آینده اجرایی خواهد شد.