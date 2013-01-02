هیچ محدودیتی در ثبت سفارش کاغذ، مقوا و دیگر ملزومات چاپ وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر روز سهشنبه 12 دیماه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه آثار منتخب یازدهمین مسابقات جشنواره صنعت چاپ کشور که در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ثبت سفارش کاغذ برای واردات گفت: در حال حاضر هیچگونه محدودیتی در ثبت سفارش انواع کاغذها، مقواها و کلیه مواد مربوط به چاپ و بستهبندی برای واردات وجود ندارد.
وی افزود: همه کالاهایی که در اولویتهای 3 تا 9 هستند، در یک رده اولویتی قرار دارند و به همه آنها ارز مبادلهای تعلق میگیرد و همکاران ما در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور آمادگی هر گونه کمک را برای ثبت سفارشهای متقاضیانی که بنا دارند نسبت به واردات ملزومات چاپ و بستهبندی اقدام کنند، دارند و مرکز مبادلات ارزی هم هیچگونه دریغی نسبت به تامین ارز مورد نیاز این عزیزان ندارد.
صافدل در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تا چه میزان امیدوار است تفاهمنامهای که دیروز با هدف حل مشکلات صنعت چاپ میان دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منعقد شده، به بخشی از این اهداف برشد، گفت: من خیلی امیدوارم و شاهد مدعای آن هم نمایشگاهی است که مسئولان مربوطه در هر دو وزارتخانه برپایی آن را تقبل کردهاند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: مطئمن باشید طی سالهای آینده شاهد ارزش افزوده خدمتی که صنعت چاپ به تولید ملی ما میکند، خواهیم بود.
وی افزود: ما در امر تسهیل برای تجارت کالاهای فرهنگی خود را مقید به همکاری با دستگاههای دیگر میدانیم و متولی بخش سیاستهای تجاری در کشور هستیم.
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