آمادگی سوریه برای بررسی هر ابتکار عمل در خصوص حل بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "وائل الحلقی" اظهار داشت دمشق از هر ابتکار عمل منطقه ای و بین المللی برای حل بحران سوریه استقبال می کند، ابتکار عملی که مبتنی بر گفتگو و راه های مسالمت آمیز باشد.

وی خاطرنشان کرد که دمشق آمادگی پاسخ به ابتکار عمل های منطقه ای و بین المللی برای حل بحران سوریه را دارد.

نخست وزیر سوریه در عین حال گفت : آنچه در سوریه رخ می دهد یک مسئله داخلی است که خود سوری ها بدون دستورات خارجی آن را حل و فصل می کنند.

از سوی دیگر اخضر الابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه در یک کنفرانس خبری مشترک با نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب درباره بحرانی تر شدن اوضاع سوریه هشدار داد و اعلام کرد: در صورتی که بحران سوریه حل و فصل نشود اوضاع این کشور به جهنم تبدیل خواهد شد.

وی اظهار داشت در دمشق و مسکو طرح سازشی را مورد بررسی قرار داده است که مبتنی بر توافقنامه ژنو است و این طرح خواستار تشکیل دولت انتقالی است بدون اینکه سرنوشت بشار اسد رئیس جمهور سوریه را تعیین کند.

ابراهیمی تصریح کرد: این طرح همچنین شامل توقف درگیری و تشکیل دولت با اختیارات کامل است دولتی که زمینه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی در سوریه فراهم خواهد کرد.