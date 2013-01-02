ایجاد تحول اساسی در بهداشت و درمان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسن طریقت اظهار داشت: این جلسه به مراتب بهتر از آن چیزی که آرزو داشتم و تصور می کردم. روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور از توانایی های بسیار خوبی برخوردازند و همه شان آماده اجرای قوانین و خدمت به مردم هستند.

وی در خصوص دغدغه های مطرح شده توسط روسای دانشگاهها در این جلسه گفت: دغدغه هایی که مطرح شد همه ساله وجود داشته است ولی ما با راهنمایی هایی که از دوستان کسب کردیم آمادگی پیدا کردیم برای اینکه تحول اساسی در بهداشت و درمان کشور به وجود بیاوریم.

طریقت اظهار داشت: روسای دانشگاهها همه کارشناسان و مسئولان بخش سلامت هستند، دفتر من هم دفتر خدمت رسانی و پشتیبانی آنان که خط مقدم خدمت رسانی به مردم هستند، خواهد بود.

وی ادامه داد: باید به تعبیر مقام معظم رهبری کاری کنیم که بیماران جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشند. زیرا مهمترین وظیفه حاکمیت توجه به سلامت مردم است و این وظیفه خطیر تنها با همت جامعه فرهیخته پزشکی سامان می یابد.