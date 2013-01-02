  1. عناوین کل
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۹:۰۲

خدابنده لو:

700 هزار نفر کردستانی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

700 هزار نفر کردستانی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی استان کردستان از تحت پوشش قرار گرفتن 700 هزار نفر از جمعیت استان از سوی این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خدابنده لو شامگاه سه شنبه در نشست مشترک اعضای مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با مدیران بیمه ای و درمان تامین اجتماعی استان اظهار داشت: در حال حاضر حدود 700 هزار نفر از جمعیت استان کردستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

وی ادامه داد: بیمه تامین اجتماعی در سراسر کشور با اجرایی کردن طرح ها و برنامه های مختلف زمینه را برای افزایش سطح پوشش خود فراهم کرده است و انتظار می رود که با اجرایی کردن این برنامه ها در استان کردستان نیز زمینه برای تحت پوشش قرار گرفتن افراد بیشتری فراهم شود.

مدیر کل تامین اجتماعی استان کردستان یادآور شد: این اداره کل هم اکنون 11 شعبه در شهرستان های مختلف استان دائر کرده است که با هدف خدمت رسانی بهتر دو شعبه اقماری نیز در شهرهای سروآباد و حسن آباد یاسوکند فعالیت می کنند و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که سه شعبه اقماری دیگر تا پایان سال جاری در استان راه اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون اقشار مختلف مردم استان در 33 شغل و حرفه در سراسر کردستان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، گفت: سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور و استان کردستان 18 نوع خدمت را در بخش های مختلف به افراد تحت پوشش خود ارائه می کند.

خدابنده لو با اشاره به میزان پرداخت های نقدی صورت گرفته به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی استان کردستان در سال گذشته یادآور شد: در سال گذشته در مجموع 110 میلیارد تومان اعتبار پرداخت شده است که البته این میزان در شش ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد 32 درصدی همراه بوده است.

وی در پایان عنوان کرد: هم اکنون 109 هزار بیمه شده اجباری در استان کردستان از خدمات متنوع تامین اجتماعی استفاده می کنند و انتظار می رود که با توجه به نظر مساعد نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ضمن رفع مشکلات و کمبودهای مختلف زمینه برای خدمت رسانی بهتر به اقشار مختلف مردم فراهم شود.

در این نشست که با حضور سید محمد بیاتیان، حامد قادرمرزی، امید کریمیان و سالار مرادی اعضای مجمع نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مدیران کل بیمه و درمان تامین اجتماعی استان نیز به بیان گزارشی از وضعیت این حوزه در کردستان پرداختند.

کد مطلب 1781936

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید