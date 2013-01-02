  1. جامعه
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۸

طلب داروخانه ها از بیمه ها دوباره به تاخیر افتاد/ آخرین پرداختی 4 ماه قبل بوده است

طلب داروخانه ها از بیمه ها دوباره به تاخیر افتاد/ آخرین پرداختی 4 ماه قبل بوده است

رئیس انجمن داروسازان ایران از تاخیر دوباره بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه های کشور انتقاد کرد.

دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه بعد از تغییر مدیریت تامین اجتماعی، چند ماهی از مطالبات داروخانه ها را دادند اما مشکل ما هنوز حل نشده است.

وی با اعلام اینکه آخرین پرداختی بیمه تامین اجتماعی به داروخانه ها مربوط به شهریور امسال است، افزود: مشکل مالی داروخانه ها با این رویه پرداختها حل نمی شود. این درست نیست که بخواهیم با جنجال و جدل مطالبات خودمان را بگیریم.

مژدهی آذر ادامه داد: این رویه ای که بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها در پیش پرفته اند، به سلامت مردم و هویت داروسازان و سرمایه گذاران در حوزه دارویی کشور لطمه زده است.

رئیس انجمن داروسازان به شدت از سیاستهای بیمه ای در کشور انتقاد کرد و گفت: با این رویه ای که بیمه ها در پیش گرفته اند، داروخانه ها مشکلات جدی پیدا کرده اند.

کد مطلب 1781940

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